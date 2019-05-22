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РИА Новости
Туризм

Названы самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море

09:41
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной вдоль у Массандровского пляжа в Ялте
Отдыхающие на набережной вдоль у Массандровского пляжа в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые бюджетные курортные поселки у моря.
Специалисты проанализировали данные о забронированных и оплаченных самостоятельными путешественниками номерах в мини-отелях и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года.
Так, проживание в поселках Черноморское, Межводное и Новоотрадное в Крыму, а также в Агое, Дедеркое в Краснодарском крае обойдется в среднем в 1,3-1,4 тысячи рублей в сутки.
В список недорогих курортных мест вошли также поселок Новомихайловский в Туапсинском районе, Сенной в Темрюкском районе Краснодарского края и расположенные в Крыму поселки Стерегущее и Уютное.
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