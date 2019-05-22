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РИА Новости

Виктор Золотов: мы открыты к сотрудничеству со всеми странами

11:00
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© Фото : предоставлено РосгвардиейГлава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию. Рабочая встреча с представителями МВД и жандармерии
Глава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию. Рабочая встреча с представителями МВД и жандармерии
© Фото : предоставлено Росгвардией
О целях международного сотрудничества Росгвардии, об уже достигнутых результатах в налаживании связей с европейскими и азиатскими странами, а также об итогах визита в Турцию РИА Новости рассказал директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.
— Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, какова была цель визита?
— На личный состав Росгвардии возложен широкий круг важнейших задач от обеспечения общественной безопасности до оказания содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации.
И в этих вопросах весьма важно международное сотрудничество и эффективное взаимодействие. Структуры, аналогичные выполняемым задачам и функциям национальной гвардии России, есть во многих странах мира. И сегодня крайне необходимо осуществлять практическое взаимодействие, обмениваться опытом с коллегами из других стран по вопросам обеспечения безопасности. В ходе визита в Турецкую Республику мы провели ряд конструктивных встреч с руководством МВД Турции и командованием силами жандармерии Турции. В частности, обсуждали вопросы развития сотрудничества в борьбе с глобальным терроризмом, организации обмена опытом по другим важным направлениям деятельности.
© Фото : предоставлено РосгвардиейГлава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию
Глава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию
© Фото : предоставлено Росгвардией
Глава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию
— Заинтересовал ли вас опыт турецких коллег и по каким направлениям?
— В ходе визита делегация Росгвардии ознакомилась с работой оперативного пункта управления, где на практике была продемонстрирована система сбора информации о различных происшествиях в стране и возможности штаба при управлении войсками. Весьма интересны подходы в вопросах оборота оружия, профилактических мероприятий в данной области.
Ознакомились с подготовкой кадров как в плане общего обучения сотрудников, повышения их мастерства и квалификации, так и имеющегося опыта подготовки личного состава подразделений специального назначения. Как и бойцам спецподразделений Росгвардии, их коллегам из Турции приходится также решать достаточно широкий круг вопросов, связанных с безопасностью. Поэтому на всех этапах подготовки присутствуют элементы отработки навыков проведения специальных операций в любых условиях — как в горной местности, так и на суше, в водной акватории.
— Как вы оцениваете итоги проведенных встреч и какие достигнуты договоренности?
— Конкретные вопросы взаимодействия обсуждались на встрече с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и командующим силами жандармерии. Наши позиции сошлись по многим направлениям сотрудничества, поскольку мы прекрасно понимаем, что потенциал для борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом можно наращивать лишь при тесном международном взаимодействии.
Мы также договорились о проведении в дальнейшем ряда совместных встреч в форматах руководителей профильных подразделений Росгвардии и жандармерии Турции, об организации конкретных мероприятий, которые позволят и в дальнейшем эффективно сотрудничать.
© Фото : предоставлено РосгвардиейГлава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию. Осмотр вооружения
Глава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию. Осмотр вооружения
© Фото : предоставлено Росгвардией
Глава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию. Осмотр вооружения
— А с какими странами еще сотрудничает Росгвардия? Планируются ли в ближайшее время другие международные мероприятия?
— До 2025 года планируем заключить межведомственные соглашения о сотрудничестве со всеми нашими зарубежными партнерами, выполняющими аналогичные задачи, поэтому в этих вопросах рассчитываем на долгосрочное и системное взаимодействие.
Если говорить о конкретных государствах, то мы планомерно и достаточно эффективно развиваем сотрудничество с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии. В рабочем порядке поддерживаем отношения с рядом европейских коллег, например, с Сербией и Германией.
В этом году у нас запланировано проведение учений с участием китайских партнеров. Наблюдателями на учения планируем пригласить представителей Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана. Кроме того, мы стараемся принимать активное участие в международных профессиональных соревнованиях, например, сборная Росгвардии ездила в Дубай на соревнования полицейского спецназа. Сейчас активно развиваем сотрудничество с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов.
Мы открыты к сотрудничеству и практическому взаимодействию со всеми странами. И итоги нашего визита в Турцию – показатель того, как эффективно можно решать вопросы международного сотрудничества.
© Фото : предоставлено РосгвардиейГлава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию. Осмотр бронетехники МВД и жандармерии
Глава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию. Осмотр бронетехники МВД и жандармерии
© Фото : предоставлено Росгвардией
Глава Росгвардии Виктор Золотов во время визита в Турцию. Осмотр бронетехники МВД и жандармерии
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Виктор ЗолотовТурцияРоссияИнтервью - Авторы
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