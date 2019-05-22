"Сосуды без тромбов": в России создано уникальное покрытие для стентов

Покрытия имплантатов со встроенным в них лекарством существовали и раньше, однако излечение человека не всегда проходило успешно из-за отсутствия постепенного выхода препарата из оболочки. Для решения этой задачи ученые ТПУ и их коллеги предложили использовать систему биоразлагаемых микрокамер. Она имеет вид пленки, где каждая микрокамера представляет собой цилиндр диаметром 5 мкм, высотой 3 мкм.