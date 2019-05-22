"Сосуды без тромбов": в России создано уникальное покрытие для стентов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Международный научный коллектив из России, Германии, Англии и КНР с участием специалистов Томского политехнического университета (ТПУ) разработал новое покрытие имплантатов для сосудов, позволяющее безопасно доставлять лекарства в организм человека. Покрытие представляет собой систему микрокамер, благодаря которым предотвращается повторное сужение сосудов или образование тромбов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале "European Polymer Journal".
Покрытия имплантатов со встроенным в них лекарством существовали и раньше, однако излечение человека не всегда проходило успешно из-за отсутствия постепенного выхода препарата из оболочки. Для решения этой задачи ученые ТПУ и их коллеги предложили использовать систему биоразлагаемых микрокамер. Она имеет вид пленки, где каждая микрокамера представляет собой цилиндр диаметром 5 мкм, высотой 3 мкм.
"Внутрь микрокамер было загружено модельное вещество – водорастворимый флуоресцентный краситель Родамин Б с эффективностью 76% в количестве 2,88×10⁻⁹ микрограмм на одну микрокамеру. Полный выход вещества in vitro в буфере при 37°С составил 13 суток", – сообщил один из авторов исследования, научный сотрудник НОЦ Б.П. Вейнберга Сергей Твердохлебов.
По словам ученого, выход лекарства можно ускорять при помощи ультразвука, разрушающего микрокамеры с веществом. Также разработанное покрытие можно использовать на коронарных стентах, что позволит получить дополнительный фармакологический эффект. Благодаря плавному высвобождению необходимого препарата предотвращается повторное сужение сосудов или повторное образование тромбов.