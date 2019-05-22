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РИА Новости

Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук" стартовал в Тюмени

10:00
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© Фото : пресс-служба Тюменского кардиологического научного центраТюменский кардиофорум
Тюменский кардиофорум
© Фото : пресс-служба Тюменского кардиологического научного центра
В Тюменском кардиологическом научном центре стартовал ежегодный X Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук". В этом году впервые в рамках конгресса пройдет форум "Дни белорусской кардиологии в России": ведущие ученые Республики Беларусь представляют свои возможности для мультидисциплинарного подхода к диагностике, лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Международное взаимодействие с высокопрофессиональными белорусскими специалистами — основная идея Конгресса-2019.
Такое сотрудничество началось еще в прошлом году, и стало возможным благодаря соглашению о научной работе между Белорусским государственным медицинским университетом и Томским национальным исследовательским медицинским центром, филиалом которого является Тюменский кардиоцентр. В 2018 году в Тюмень приезжали два ученых из Белоруссии, чтобы оценить потенциал учреждения как обучающей площадки, взвесить возможности совместных научно-исследовательских работ и перспектив взаимодействия, наладить проведение удаленных консилиумов в сложных клинических случаях. А уже сегодня в рамках Международного конгресса кардиологов центр посетит большая делегация из Белоруссии, в составе которой заведующие и доценты Белорусского государственного медуниверситета, Белорусской медицинской академии последипломного образования, лаборатории хирургии сердца Республиканского научно-практического центра "Кардиология", профессоры, кандидаты и доктора медицинских наук.
Во время конгресса, который будет проходить с 22 по 24 мая, в Тюменский кардиоцентр также приедут известные ученые из Германии, Бельгии, Польши. Научные исследования и разработки представят и именитые российские эксперты в области кардиологии и смежных специальностей из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Тюмени, Саранска, Томска, Челябинска, Барнаула, Кемерово.
В научной программе заявлены заседания с докладами по самым актуальным темам современной медицины. Запланированы лекции по генетическим исследованиям в кардиологии, проблемам диагностики синкопальных (обморочных) состояний у детей, нарушениям сердечного ритма, профилактике тромбозов, хирургическому лечению сердечно-сосудистых заболеваний, внезапной сердечной смерти, неотложной кардиологии, мастер-классы по малотравматичным сосудистым вмешательствам, профессиональным секретам ультразвуковой диагностики.
© Фото : пресс-служба Тюменского кардиологического научного центраТюменский кардиологический научный центр
Тюменский кардиологический научный центр
© Фото : пресс-служба Тюменского кардиологического научного центра
Тюменский кардиологический научный центр
Откроют первую пленарную сессию доклады о достижениях и перспективах Томского национального исследовательского медицинского центра, о роли современных технологий визуализации в ранней диагностике и оценке выраженности атеросклероза, о трансплантации сердца в Республике Беларусь (работу представит известный врач, главный внештатный кардиохирург министерства здравоохранения Республики Беларусь, академик РАН), о регистрах в Тюменском кардиологическом научном центре.
Во второй день конгресса (23 мая) на базе Тюменской областной клинической больницы пройдет мастер-класс по кардиохирургии. В третий день форума (24 мая) состоятся симпозиумы по ультразвуковой диагностике, аритмологии и ревматологии.
Научный форум проводится при поддержке министерства образования и науки РФ и министерства здравоохранения Республики Беларусь. Он также включен в план основных организационных мероприятий департамента здравоохранения Тюменской области на 2019 год и заявлен на аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования.
Отметим, что международное сотрудничество — одно из тех направлений деятельности Тюменского кардиоцентра, которое позволяет врачам и учёным быть в курсе всех современных достижений. За три дня около 500 участников конгресса в Тюмени обсудят самые передовые в мировой кардиологии технологии и методики лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тюменские врачи уверены, что, объединив усилия с иностранными и российскими специалистами, будет внесен существенный вклад в решение важнейших задач современного здравоохранения.
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