23 мая: память апостола Симона Кананита и Лаг ба-омер

Православные чтут память апостола Симона Кананита (Зилота)

Сведения о Симоне Кананите в Евангелиях крайне скудны: он упомянут в списках апостолов Матфеем (Мф. 10:4), Марком (Мк. 3:18), Лукой (Лк. 6:15) и а Деяниях апостолов (Деян. (1:13) как Симон Зилот или Симон Кананит — чтобы не путать его с Симоном Петром – больше ничего Новый Завет о нем не сообщает.

Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества (они даже сбили с фасада Иерусалимского Храма золотого орла – как намек на Рим). Впрочем, он мог вовсе и не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.

По преданию, апостол Смион проповедовал Евангелие в Иудее, Египте, Ливии и Абхазии, где и принял мученическую смерть – был заживо распилен пилой. О месте его погребения — городе Никопсии — до сих пор идут споры: по одной версии его отождествляют с останками крупной крепости в устье реки Нечепсухо на территории нынешнего поселка Новомихайловский в Краснодарском крае, по другой – с Анакопией, располагавшейся в долине реки Псырцха в Абхазии (нынешний Новый Афон), где в 1874 году русские монахи из афонского Свято-Пантелеимонова монастыря основали Ново-Афонский Симоно-Канонитский монастырь. Место это было выбрано на случайно: именно здесь сохранился храм во имя святого Симона Канонита, построенный в IX-X вв. – по преданию, недалеко от места его казни – и пещера, в которой он жил.

В древних абхазских притчах встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил различные недуги – прикасался к больному месту рукой, брызгал на него водой, читал молитву на незнакомом языке, и все проходило. Именно он первым начал крещение местных жителей, предков современных абхазов.

После апостолов христианство в Абхазии проповедовали священники, воины-христиане и византийские чиновники – иногда, ценой собственной жизни: в IV веке здесь приняли мученическую смерть воины Орентий и Лонгин, погребенные в Пицунде, и Василиск, казненный в Команах близ Сухуми, где в 407 году, возвращаясь из ссылки, умер святитель Иоанн Златоуст.

Но большого успеха христианские проповедники на этой земле так и не добились — абхазы, в IV веке признавшие христианство своей государственной религией, в массе своей так и остались язычниками, поскольку в религии их интересовали только культ и обряды. По той же причине не прижился у них и ислам – к богословским откровениям они остались равнодушны.

Первая переведенная на абхазский язык религиозно-церковная книга "Краткая Священная история" вышла только в 1866 году. Тогда же началась работа над созданием абхазского богослужебного языка.

Однако память об апостоле Симоне Каноните в Абхазии свято чтут по сей день. Даже во времена сталинских "безбожных пятилеток" и хрущевских гонений, храм, воздвигнутый в его честь в Новом Афоне они сохранили от разрушения и поругания, а в его пещере и тогда православные верующие собирались для молитвы.

Иудеи празднуют Лаг ба-омер

История этого праздника восходит ко временам Иерусалимского Храма. На второй день Песаха полагалось приносить в Храм сноп ячменя нового урожая — первый омер (слово "омер" на иврите означает сноп), а на следующее утро Богу возносили молитву об урожае и начинали отсчет "дней омера": всего 49 дней от Песаха до Шавуота — по числу дней от Исхода из Египта до получения Торы. Каждый день имел свое порядковое число. На пятидесятый день в Храм приносили второй омер — сноп пшеницы нового урожая.

Согласно Торе, время между первым и вторым омером сопряжено с большим количеством ограничений. Оно называлось временем "трепета и надежды", так как в эти семь недель решалась судьба всего года — быть ему урожайным или нет. И лишь на 33-й день отсчета омера, в Лаг ба-омер, снимались многие ограничения (запрет бракосочетания, стрижки и бритья, ношения новой одежды[) — устраивался как бы "перерыв" в тревогах.