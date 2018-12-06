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Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

02:52
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© AFP 2018 / US NAVY Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фотоРакетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
© AFP 2018 / US NAVY
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Американский ракетный эсминец McCampbell в среду прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
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"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — заявила представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.
Однако, по ее словам, этот шаг не направлен против России и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
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Она подчеркнула, что американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право.
"Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — добавила Макмарр.

Залив Петра Великого

Залив Петра Великого — самый большой залив Японского моря у российских берегов. Он находится между берегами одного государства и имеет ширину выхода свыше 24 морских миль. В таких случаях государство считает залив своими территориальными водами.
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На берегах залива Петра Великого расположены города: Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также крупнейший российский порт на Тихом океане — Восточный.
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Военно-морские силы СШАРоссияСШАВ мире
Лучшие комментарии
bjbkibd6 декабря, 03:17
Он что, вошёл в наши территориальные воды? Рядом поплавал. сша опускаются ниже плинтуса, детский лепет- я прошёл вдоль твоего забора, значит я крутой.
рожденный в СССР6 декабря, 06:04
mikola.cuz, А где тут написано про нарушение границы? Мыкола пройти в международных водах даже если это не очень далеко от границы и зайти в территориальные воды это две большие разницы, уж вы то знаете это на собственной шкуре
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