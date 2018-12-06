Министр иностранных дел Японии хочет поехать с визитом в Россию в декабре

ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. Японское правительство прорабатывает вопрос о визите министра иностранных дел Таро Коно в Россию в течение декабря, сообщила газета " Японское правительство прорабатывает вопрос о визите министра иностранных дел Таро Коно в Россию в течение декабря, сообщила газета " Никэй " в четверг.

Отмечается, что в ходе визита планируется его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На саммите в Аргентине лидеры России и Японии договорились о том, что главы внешнеполитических ведомств двух стран будут непосредственно курировать работу по заключению мирного договора, а заместители министров Игорь Моргулов и Такэ Мори назначены спецпредставителями по этому вопросу.

В Сингапуре 14 сентября состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.