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РИА Новости

Министр иностранных дел Японии хочет поехать с визитом в Россию в декабре

6 декабря 2018, 05:43
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. Японское правительство прорабатывает вопрос о визите министра иностранных дел Таро Коно в Россию в течение декабря, сообщила газета "Никэй" в четверг.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
1 декабря 2018, 20:52
Абэ: Япония готова расширить взаимодействие с Россией во всех областях
Отмечается, что в ходе визита планируется его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На саммите в Аргентине лидеры России и Японии договорились о том, что главы внешнеполитических ведомств двух стран будут непосредственно курировать работу по заключению мирного договора, а заместители министров Игорь Моргулов и Такэ Мори назначены спецпредставителями по этому вопросу.
В Сингапуре 14 сентября состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.
В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.
До сих пор официальной позицией Японии было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.
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Таро КоноРоссияЯпонияВ мире
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