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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В УПЦ рассказали, за что священников вызывали на допрос в СБ Украины

5 декабря 2018, 21:50
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© Fotolia / dmitrydesignerЗдание СБУ в Киеве. Архивное фото
Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Fotolia / dmitrydesigner
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Секретарь Ровенской епархии канонической Украинской православной Церкви протоиерей Александр Егоров сообщил, что Служба безопасности Украины допросила священников и обвинила в государственной измене и разжигании религиозной войны.
Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фото
5 декабря 2018, 17:22Религия и мировоззрение
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета
"Один священник Сарненско-Полесской и 13 священников нашей, Ровненской епархии. На этих допросах, которые прошли сегодня, все сводится к двум статьям: "Государственная измена" и "Разжигание религиозной войны". Речь идет о брошюрах, которые не несут какой-то угрозы суверенитету нашего государства. Они распространены в церквях и дают правильную оценку на кое-какие вещи относительно православия. Но они взяли их за основу и инкриминируют это как розжиг религиозной войны", — приводит слова Егорова информационно-просветительский отдел УПЦ.
Егоров отметил, что священники ставили подпись о неразглашении информации, поэтому конкретно говорить, о чем шла речь на допросе, в УПЦ не могут.
"Конкретно мы не можем говорить, о чем был разговор, потому что они ставили подпись о неразглашении. То, что знаем мы – это предъявление двух статей: "Государственная измена" — довольно серьезная, и "Разжигание религиозной вражды". Мы расцениваем все это как давление и запугивание священников с целью силой загнать нас в так называемую "единую церковь", — заявил он.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве. Архивное фото
1 декабря 2018, 16:10Религия и мировоззрение
Порошенко заявил, что не позволит УПЦ "расставлять пальцы веером"
СБУ с начала церковного конфликта на Украине уже не раз вызывала на допрос священнослужителей УПЦ. Так, в начале декабря, были вызваны священники Сарненской епархии, в частности архимандрит Иларион. В понедельник спецслужба провела обыски в соборах и домах священников в Житомирской области. В УПЦ заявляли, что намерены обжаловать действия СБУ, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти Украины таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом "объединительном соборе".
Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
5 декабря 2018, 13:26Религия и мировоззрение
УПЦ подтвердила отказ от участия в "объединительном" соборе
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
Раскол в православном мире: быть или не быть
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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Служба безопасности УкраиныУкраинаСитуация вокруг УПЦРелигия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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