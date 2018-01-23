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РИА Новости

Российская стройотрасль почти полностью перешла на отечественные материалы

23 января 2018, 12:36
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПроизводство газобетона
Производство газобетона
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Российская строительная отрасль почти полностью перешла на отечественные материалы, рассказал во вторник на строительной выставке в Москве замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

МОСКВА, 23 янв — РИА Недвижимость. Российская строительная отрасль почти полностью перешла на отечественные материалы, рассказал во вторник на строительной выставке в Москве замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Важное достижение отрасли — это почти полный переход на отечественные стройматериалы. У нас импортозависимость составляет в среднем 4-5%, в основном она сосредоточена в узкоспециализированных и премиальных сегментах", — подчеркнул он.

По словам Евтухова, сейчас строительная отрасль России движется от импортозамещения к росту экспортного потенциала.

"У нас есть хорошие примеры, в том числе по отечественной керамики, которая ранее импортировалась в Россию, а сейчас направляется на рынке ближнего зарубежья, в также в Бразилию и даже в Германию. Большие экспортные возможности у российского стекла, у теплоизоляционных и кровельных материалов", — отметил замминистра.

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