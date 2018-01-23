Российская стройотрасль почти полностью перешла на отечественные материалы

МОСКВА, 23 янв — РИА Недвижимость. Российская строительная отрасль почти полностью перешла на отечественные материалы, рассказал во вторник на строительной выставке в Москве замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Важное достижение отрасли — это почти полный переход на отечественные стройматериалы. У нас импортозависимость составляет в среднем 4-5%, в основном она сосредоточена в узкоспециализированных и премиальных сегментах", — подчеркнул он.

По словам Евтухова, сейчас строительная отрасль России движется от импортозамещения к росту экспортного потенциала.