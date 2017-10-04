В Хабаровске будут судить лжецелительниц за кражу денег у пенсионерок

По версии следствия, "целительница" знакомилась с пенсионерками на улице и предлагала снять наведенную порчу, из-за которой те болеют. Помощница, якобы случайно проходившая мимо, ее узнавала и благодарила за излечение ребенка. После этого пенсионерки соглашались на проведение ритуала и несли злоумышленнице деньги.

Так, в октябре 2016 года обвиняемые похитили у 89-летней пенсионерки 900 тысяч рублей. Потерпевшая вынесла гадалке 660 тысяч рублей наличными, которые откладывала на операцию, и ювелирные украшения на 240 тысяч рублей. В марте этого года 82-летняя хабаровчанка, чтобы избавится от порчи, передала злоумышленницам 500 тысяч рублей, которые откладывала со своей пенсии и пенсии мужа. Задержали обвиняемых с поличным после того, как они обманом похитили у престарелой хабаровчанки 80 тысяч рублей.