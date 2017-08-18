"Теория заговора" против человечества: где искать заговорщиков

Владимир Лепехин

В последние несколько дней российские интернет-издания и социальные сети обильно перепечатывают апрельскую статью известного американского экономиста и публициста Пола Крейга Робертса "А Government of Morons" ("Правительство дебилов"), содержание которой стало особенно актуальным после принятия американскими властями решения о расширении экономических санкций в отношении России, и особенно после тех угроз в адрес КНДР, которые были озвучены Дональдом Трампом и Майком Пенсом.

"Северная Корея никому не мешает, — пишет Пол Робертс. — Почему Вашингтон выбирает Северную Корею? Хочет ли Вашингтон войны с Китаем? В таком случае Вашингтон попрощается с Западным побережьем США? …Неужели американцы такие глупые? Китай или Россия и по отдельности могут уничтожить США, но вместе они могут сделать Северную Америку необитаемой до конца времен. Почему Вашингтонские идиоты провоцируют мощные ядерные державы? Ответ: Вашингтон — это сборище идиотов, люди глупые, и даже глупее, чем глупые. Люди, настолько далекие от реальности, что воображают, что их спесь и высокомерие возвышают их над реальностью.

Когда первая "Сатана 2" ударит по Вашингтону, величайшее сборище идиотов в мире перестанет существовать. Мир вздохнет с облегчением. Давайте! Ну же, идиоты, уничтожьте себя! Остальные уже не могут ждать".

Сарказм американского публициста понятен. И все же американские лидеры (те из них, кто на самом деле принимает решения, а затем спускает их в конгресс и Госдеп) не настолько глупы, как утверждает Пол Робертс.

Не глупость движет американскими политиканами, но корпоративные цели и интересы, для понимания сути которых вряд ли следует обращаться к методам конспирологии и искать причины решений и поступков "сильных мира сего" в теории заговора и специфических установках некоего теневого "мирового правительства".

Где искать "заговорщиков"

Было бы наивно искать причины "идиотизма" Вашингтона в особенностях личностей американских президентов или в мотивациях ведущих олигархических семей, а также "зловещих" структур вроде Бильдербергского клуба, "Комитета трехсот" и т.п., являющихся на самом деле западными площадками экспертно-совещательного типа.

Во всяком случае наиболее актуальные проблемы человечества, например угроза применения ядерного оружия, международный терроризм, пластиковое заражение планеты, уничтожение антропоформ, вырубка лесов и прочее, не попадают в сферу внимания названных субъектностей не из-за глупости, но по каким-то иным, объективным причинам.

Лично мне кажется верным то объяснение причин нарастающего планетарного маразма, которое касается такой, на первый взгляд, эфемерной, но на самом деле вполне конкретной трансрегиональной субъектности, как западный рынок.

Рыночные, то есть торгово-финансовые и потребительско-грабительские, отношения и интересы сверхреальны. Они — субглобальная мегакоммуникация, подчиняющаяся не только законам и алгоритмам товарного или денежного обращения, но также законам формальной, я бы даже сказал, математической логики.

Свободный рынок — это логичная и вполне конкретная и поддающаяся счету и анализу субстанция, способная к самоорганизации, воспроизводству и развитию. Такова теория, поскольку в реальности вот этого идеала — "свободного рынка" — не существует. Любой рынок всегда управляем, как и любой антропогенный (социально обусловленный) феномен.

Управляемый рынок — тот же свободный рынок, но уже отягощенный разного рода регуляторами в виде государственных институтов и олигархических групп, способных вмешиваться в различные экономические процессы и направлять их в нужное регулятору русло.

Надо ли объяснять, что современный Запад — это пространство олигархического рынка, в котором государственные институты играют вспомогательную и подчиненную роль, в то время как обществу отдана на откуп потребительская сфера.

Олигархические рынки требуют постоянной экспансии вглубь и вовне — в направлении своей периферии. Их бенефициары жаждут все новых и новых прибылей, а основные регуляторы воспроизводят новые и все более изощренные способы наживы. И если алгоритмы наживы наталкиваются на некие дисфункции в виде суверенных государств, нерыночных институтов или же антирыночных идеологий, олигархический рынок настраивает свои программы на исправление дисфункций и уничтожение альтернативных регуляторов любыми доступными способами, включая применение ядерного и любого другого оружия.

Согласно закону олигархической конкуренции, которая обеспечивает соперничество субъектов олигархического рынка на ранней стадии его становления, экономика Запада стала в итоге сверхмонопольной, так как борьба всех против всех приводит к формированию глобальных монополий, например доллара ФРС США. И этот же закон задает субъектам олигархического рынка соответствующую доминанту, при которой корпоративные интересы заведомо выше интересов общечеловеческих.

Супермонополии и другие современные западные олигархические корпорации — вот основные "заговорщики": субъекты, ведущие мир не в потребительский рай, как они утверждают, а в ад сверхпотребления и, следовательно, постоянного перепроизводства, грозящего планете Земля самоуничтожением.

Глобальные цели США противоречат целям человечества

Все структуры, возникающие в пространстве современного Запада, служат только одной цели — экспансии олигархического капитала во все возможные для захвата рыночные ниши и сферы влияния. И мотором здесь служат не просто несколько семей, управляющих миром. Вся западная экономика — это один большой самодостаточный мотор, требующий все большего количества топлива и смазки.

Высокотехнологичные предприятия здесь — здоровые клетки планетарного организма, в то время как существующие олигархические отношения — раковая опухоль на теле человечества, которая может быть остановлена только радикальными методами.

Раковая опухоль будет пожирать нашу планету до тех пор, пока не будут вырублены все леса, пока не будет выкачана вся нефть, пока на земле на воле не останется ни одного дикого животного, пока океан не превратится в пластиковую взвесь, а человек — в послушного раба.

Но даже если часть человечества во главе с представителями США переместится на Марс в преддверии или после какого-то планетарного катаклизма, то и там общество западного сверхпотребительского типа воспроизведет ровно те же античеловеческие законы, которые сегодня уничтожают планету Земля.

Что сделал Запад (транснациональные сверхмонополии) для того, чтобы избежать подобной перспективы? По сути, ничего.

Экспансия, гегемония, паразитизм по-прежнему остаются его целями. Насилие и ложь — основными средствами достижения названных целей. И что такое с точки зрения интересов олигархического рынка Сирия, Северная Корея или даже Россия? Не более чем помеха для миссии "развивать" мир и дальше.

В свою очередь, человечество как таковое заинтересовано в том, чтобы на Земле был мир в качестве основного условия решения таких планетарных проблем, как выживание антропосреды и сохранение ноосферы, переход на возобновляемые источники энергии, внедрение модели достаточного производства и оптимизации распределения производимого продукта.

Словом, цели современного Запада не просто противоречат целям человечества, они самым непосредственным образом угрожают его существованию.

Но как человечеству избавиться от раковой опухоли современной олигархической экономики? Как вынуть из антропосферы такой вредоносный элемент, как американская гегемония?

Пол Робертс предлагает руководству США поумнеть. Что на самом деле невозможно, поскольку бытие, то есть утилитарные интересы современного Запада, определяют его самосознание. Посему всем, кто хочет выжить и сохранить планету для будущих поколений, остается только одно: постепенно дистанцироваться от олигархических институтов и экономики, чтобы затем изолировать их.

Всем, кто потенциально готов войти в союз незападных государств, следует выработать новую повестку дня для планеты Земля и начать осуществлять ее вне тех "международных" структур, которые создал Запад для себя любимого и под свои эгоистические цели и интересы.

Надо действовать, и действовать решительно, пока раковая опухоль свободного от гражданского контроля олигархического рынка сверхмонополий не распространилась на весь планетарный организм.