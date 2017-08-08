Борьба за мир. За американский мир.

Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Принято считать, как бы "по умолчанию", что стабильность мирового порядка является самоочевидной ценностью и целью всех субъектов этого самого мирового порядка. Это далеко не всегда так. В тот исторический момент, когда геополитическая и геоэкономическая система становится неадекватна реальной ситуации, целью основных игроков становятся изменения, а значит (и это принципиально) целью становится дестабилизация сложившейся системы. Политическая нестабильность и борьба внутри американских элит — часть этого процесса.

Также принято считать, что внешнеполитическая санкционная активность американского истэблишмента является следствием внутриполитических американских проблем . Думаю, что такое утверждение есть лишь часть публичной политической риторики, если хотите данью некоторой политкорректности, и оно сути происходящего совершенно не ухватывает.

Начиная с 1991 года США как государство использовались в качестве управляющего, а в последние годы и властно-политического механизма по отношению ко всему остальному миру. В этом суть так называемого глобализированного монополярного мира, сложившегося после крушения СССР. Политическое противостояние в США сегодня само является результатом невозможности дальнейшего воспроизводства мировой власти, осуществлявшейся через США, как основной механизм этой власти, на протяжении последних трех десятилетий. Трамп — фигура, символизирующая эту невозможность.

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Нынешняя борьба в США, это борьба за то, что именно и как именно нужно сделать для того, чтобы власть над миром все же сохранить, а не потерять. Грубо говоря, спор идет лишь об очередности и способах устранения геополитических конкурентов. При этом "линия Трампа" направлена на первоочередную разборку с Западной Европой и Китаем, а потом уже и с Россией, а глобалисты считают, что сначала нужно уничтожить Россию, тогда Китай и Европа сами сдадутся полностью.

Полагание России в качестве цели связано не с какой-то мифической любовью к ней, а только по причине того, что Россия — единственная держава, которая обладает необходимыми и достаточными вооруженными силами, чтобы нанести США неприемлемый военный ущерб.

Оба сценария труднореализуемы, на оба критически не хватает ресурсов, в обоих сценариях главным риском является возникновение континентального евразийского консенсуса. По большому счету обе линии проблематичны, и для США хорошего решения нет. Отсутствие хорошего решения является дополнительным фактором дестабилизации внутри самих США. Неспособность удерживать мировую власть приводит к внутриполитической борьбе в США, а отнюдь не наоборот, как принято полагать. Дестабилизация властно-управляющей надстройки в лице американского истэблишмента естественным образом ведет к дестабилизации управляемой ими и подвластной им мировой системы и толкает ее к последующей реорганизации. Ничего принципиально нового. В терминах 19-го и 20-го веков такая реорганизация называлось "передел мира", а сегодня мы, соблюдая ту же политкорректность, называем это мировым кризисом.

Сегодня США стали заложником той мировой системы, которую сами и создавали в 90-е годы прошлого века, и поэтому являются главным заинтересованным в ее дестабилизации субъектом. Старая система, выросшая из Западного блока периода двух полярного мира путем модернизации, — устарела, слишком громоздкая и ресурсно-затратная, в ней есть даже некие взаимозависимости. Содержать это все и обслуживать стало уже почти невозможно. Нужна простая и привычная иерархия. Именно к ней и будут стремиться США. Ну а в переходный период, нужно создавать максимум хаоса, максимум дестабилизации, максимум конфликтов, но при этом на грани мировой войны и ядерной катастрофы.

На самом деле мировая война США не нужна. Поэтому линия Трампа — сдерживать Россию, но и сдерживать уровень напряженности в отношениях с Россией, не пересекая красную черту.

Мы должны не мешать разобраться с Европой и Китаем и ждать своей очереди на демонтаж. Все, что может быть сделано для нашего ослабления или по крайней мере невозможности усиления, должно быть сделано. А противники Трампа считают, что необходимо давить Россию. Можно ведь обойтись и без прямого столкновения. Нужно отправить на войну с Россией Украину, Польшу, Прибалтику, Румынию-Молдавию, Грузию. Нужно опять разжечь армяно-азербайджанскую войну в Карабахе. Нужно спровоцировать исламистские террористические перевороты в республиках Средней Азии. А вот Европу и Китай пока особо трогать не надо. Таков клинтоновский глобалистский сценарий.

В свою очередь, трамписты считают, что на словах подобный сценарий выглядит может и красиво, а реализовать не получится. Никаких ресурсов не хватит. Даже с Грузией в 2008-м и Украиной в 2014-м уже не получилось. А Грузия и Украина теоретически идеально подходили в качестве инструмента. Со Средней Азией тоже вопрос, может же и как в Сирии получиться — то есть с весьма плачевными для США последствиями.

Польша, Румыния, Прибалтика теперь члены НАТО, а потому их прямо на войну не отправишь — можно ведь и прямой конфликт с Россией получить. Да, поспешили клинтоновские глобалисты с приемом Восточной Европы в НАТО, как бы сейчас пригодились с десяток "Украин" и "Грузий", которых и использовать можно, и защищать в соответствии со статьей договора НАТО не нужно.

Ну и как прикажете Европу и Китай не трогать? Ведь самые большие взаимозависимости у США как раз с ними. К тому же и грабить-то больше некого. У США очень серьезные экономические и финансовые проблемы, а решать их надо за чей-то счет, ну не самим же расплачиваться по всем долгам. Первая в очереди на экономическое обезжиривание стоит Европа, поскольку политического суверенитета у нее нет, армии тоже нет и вся работа по её внутреннему разложению уже проделана.

Британцы хорошо понимают перспективы Евросоюза, отсюда и Брекзит. Старая добрая Британия желает быть "туристом", а не "завтраком туриста", в точном соответствии со старым анекдотом.

Так что, если говорить о внутриамериканской политической драке, то она идет по вопросу о том, что делать с миром и как. Вопрос удержания мировой власти — единственный вопрос, который по-настоящему волнует американскую элиту, поскольку именно с этой властью связано само ее существование и воспроизводство. Вот так элита штатов и раскололась по поводу способов удержания мирового господства, а совсем не из-за каких-то там внутренних противоречий

Если абстрагироваться от борьбы внутри американской политической элиты и взглянуть на ситуацию со стороны, то у США есть сегодня только один шанс — это оказаться самыми сильными и наименее пострадавшими в создаваем мировом хаосе, а лучше еще окрепшими, чтобы, устанавливая новый мировой порядок, американцам уже не нужно было с кем-либо договариваться о чем либо. Ни с Европой, ни с Китаем, ни с Россией. Новая система мирового "права" (не случайно взято в кавычки) должна закреплять мировую власть, в ней не может быть никаких согласований интересов. Только отношения господства-подчинения. Ну и традиционная американская техника переговоров: сделать "предложение, от которого невозможно отказаться".

Культурные доминанты — это очень серьезная вещь, кто бы что ни говорил.