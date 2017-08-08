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Зиновьевский клуб

Борьба за мир. За американский мир.

11:2108.08.2017
(обновлено: 11:44 08.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДмитрий Куликов. Архивное фотоДмитрий Куликов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Принято считать, как бы "по умолчанию", что стабильность мирового порядка является самоочевидной ценностью и целью всех субъектов этого самого мирового порядка. Это далеко не всегда так. В тот исторический момент, когда геополитическая и геоэкономическая система становится неадекватна реальной ситуации, целью основных игроков становятся изменения, а значит (и это принципиально) целью становится дестабилизация сложившейся системы. Политическая нестабильность и борьба внутри американских элит — часть этого процесса.

Тимофей Сергейцев философ, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Неудачи англосаксонской гегемонии и перспективы российского суверенитета
Также принято считать, что внешнеполитическая санкционная активность американского истэблишмента является следствием внутриполитических американских проблем. Думаю, что такое утверждение есть лишь часть публичной политической риторики, если хотите данью некоторой политкорректности, и оно сути происходящего совершенно не ухватывает.

Начиная с 1991 года США как государство использовались в качестве управляющего, а в последние годы и властно-политического механизма по отношению ко всему остальному миру. В этом суть так называемого глобализированного монополярного мира, сложившегося после крушения СССР. Политическое противостояние в США сегодня само является результатом невозможности дальнейшего воспроизводства мировой власти, осуществлявшейся через США, как основной механизм этой власти, на протяжении последних трех десятилетий. Трамп — фигура, символизирующая эту невозможность.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Американская революция бездействия. О восстании элит против любых перемен
Нынешняя борьба в США, это борьба за то, что именно и как именно нужно сделать для того, чтобы власть над миром все же сохранить, а не потерять. Грубо говоря, спор идет лишь об очередности и способах устранения геополитических конкурентов. При этом "линия Трампа" направлена на первоочередную разборку с Западной Европой и Китаем, а потом уже и с Россией, а глобалисты считают, что сначала нужно уничтожить Россию, тогда Китай и Европа сами сдадутся полностью.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Полагание России в качестве цели связано не с какой-то мифической любовью к ней, а только по причине того, что Россия — единственная держава, которая обладает необходимыми и достаточными вооруженными силами, чтобы нанести США неприемлемый военный ущерб.

Оба сценария труднореализуемы, на оба критически не хватает ресурсов, в обоих сценариях главным риском является возникновение континентального евразийского консенсуса. По большому счету обе линии проблематичны, и для США хорошего решения нет. Отсутствие хорошего решения является дополнительным фактором дестабилизации внутри самих США. Неспособность удерживать мировую власть приводит к внутриполитической борьбе в США, а отнюдь не наоборот, как принято полагать. Дестабилизация властно-управляющей надстройки в лице американского истэблишмента естественным образом ведет к дестабилизации управляемой ими и подвластной им мировой системы и толкает ее к последующей реорганизации. Ничего принципиально нового. В терминах 19-го и 20-го веков такая реорганизация называлось "передел мира", а сегодня мы, соблюдая ту же политкорректность, называем это мировым кризисом.

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Почему России не увильнуть от собственного глобального проекта
Сегодня США стали заложником той мировой системы, которую сами и создавали в 90-е годы прошлого века, и поэтому являются главным заинтересованным в ее дестабилизации субъектом. Старая система, выросшая из Западного блока периода двух полярного мира путем модернизации, — устарела, слишком громоздкая и ресурсно-затратная, в ней есть даже некие взаимозависимости. Содержать это все и обслуживать стало уже почти невозможно. Нужна простая и привычная иерархия. Именно к ней и будут стремиться США. Ну а в переходный период, нужно создавать максимум хаоса, максимум дестабилизации, максимум конфликтов, но при этом на грани мировой войны и ядерной катастрофы.

На самом деле мировая война США не нужна. Поэтому линия Трампа — сдерживать Россию, но и сдерживать уровень напряженности в отношениях с Россией, не пересекая красную черту.

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Одолеет ли Трамп глобальных мошенников
Мы должны не мешать разобраться с Европой и Китаем и ждать своей очереди на демонтаж. Все, что может быть сделано для нашего ослабления или по крайней мере невозможности усиления, должно быть сделано. А противники Трампа считают, что необходимо давить Россию. Можно ведь обойтись и без прямого столкновения. Нужно отправить на войну с Россией Украину, Польшу, Прибалтику, Румынию-Молдавию, Грузию. Нужно опять разжечь армяно-азербайджанскую войну в Карабахе. Нужно спровоцировать исламистские террористические перевороты в республиках Средней Азии. А вот Европу и Китай пока особо трогать не надо. Таков клинтоновский глобалистский сценарий.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБМП на блок-посту Вооруженных сил Украины в Донецкой области
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БМП на блок-посту Вооруженных сил Украины в Донецкой области

В свою очередь, трамписты считают, что на словах подобный сценарий выглядит может и красиво, а реализовать не получится. Никаких ресурсов не хватит. Даже с Грузией в 2008-м и Украиной в 2014-м уже не получилось. А Грузия и Украина теоретически идеально подходили в качестве инструмента. Со Средней Азией тоже вопрос, может же и как в Сирии получиться — то есть с весьма плачевными для США последствиями.

Флаги США и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Как и когда рассыплется карточный домик коллективного Запада
Польша, Румыния, Прибалтика теперь члены НАТО, а потому их прямо на войну не отправишь — можно ведь и прямой конфликт с Россией получить. Да, поспешили клинтоновские глобалисты с приемом Восточной Европы в НАТО, как бы сейчас пригодились с десяток "Украин" и "Грузий", которых и использовать можно, и защищать в соответствии со статьей договора НАТО не нужно.

Ну и как прикажете Европу и Китай не трогать? Ведь самые большие взаимозависимости у США как раз с ними. К тому же и грабить-то больше некого. У США очень серьезные экономические и финансовые проблемы, а решать их надо за чей-то счет, ну не самим же расплачиваться по всем долгам. Первая в очереди на экономическое обезжиривание стоит Европа, поскольку политического суверенитета у нее нет, армии тоже нет и вся работа по её внутреннему разложению уже проделана.

Британцы хорошо понимают перспективы Евросоюза, отсюда и Брекзит. Старая добрая Британия желает быть "туристом", а не "завтраком туриста", в точном соответствии со старым анекдотом. 

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Европейского Союза на улице Лондона

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Война и "мир" в российской политике США
Так что, если говорить о внутриамериканской политической драке, то она идет по вопросу о том, что делать с миром и как. Вопрос удержания мировой власти — единственный вопрос, который по-настоящему волнует американскую элиту, поскольку именно с этой властью связано само ее существование и воспроизводство. Вот так элита штатов и раскололась по поводу способов удержания мирового господства, а совсем не из-за каких-то там внутренних противоречий.

Если абстрагироваться от борьбы внутри американской политической элиты и взглянуть на ситуацию со стороны, то у США есть сегодня только один шанс — это оказаться самыми сильными и наименее пострадавшими в создаваем мировом хаосе, а лучше еще окрепшими, чтобы, устанавливая новый мировой порядок, американцам уже не нужно было с кем-либо договариваться о чем либо. Ни с Европой, ни с Китаем, ни с Россией. Новая система мирового "права" (не случайно взято в кавычки) должна закреплять мировую власть, в ней не может быть никаких согласований интересов. Только отношения господства-подчинения. Ну и традиционная американская техника переговоров: сделать "предложение, от которого невозможно отказаться".

Культурные доминанты — это очень серьезная вещь, кто бы что ни говорил.

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Зиновьевский клуб
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