Борьба внутри американских элит в эпоху утраты смысла

Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"
Все, что происходит сейчас в США — да и во всем западном мире (он же — цивилизованный), — можно назвать потерей адекватности в сфере принятия властно-политических и управленческих решений. Многие понимают, что "по-старому" уже невозможно, а как "по-новому" — никто не знает.
Так что сказать, что идет борьба с политикой Трампа, невозможно, поскольку у него нет никакой внятной политики. Но это никого не волнует в вашингтонском истеблишменте. Девяносто два процента эфирного времени CNN посвящено критике (уничтожению) самого Трампа. Весьма показательна история вокруг секретных данных.
Американские СМИ и политики обвиняют Трампа в том, что он поставил под удар глубоко законспирированного в рядах террористов израильского агента, сообщив некую информацию руководителю МИД России Сергею Лаврову.
Во-первых, судя по сообщениям администрации Трампа и комментарию президента Владимира Путина, все это абсолютно не соответствует действительности. Во-вторых, и это мне кажется самым важным, если даже такой предмет во время разговора Трампа с Лавровым присутствовал, то почему ФБР, ЦРУ, АНБ и все возможные комиссии по безопасности конгресса США не расследуют немедленно и очень строго факт утечки содержания переговоров в прессу? Ведь как раз это и поставило под угрозу "глубоко законспирированного израильского агента". Именно источник, осуществивший утечку, раскрыл всему миру факт наличия у израильских спецслужб агентов внутри ИГ (террористическая организация, запрещена в России), а американские СМИ раструбили по всему миру, что этот агент предоставлял данные о возможностях совершения терактов в самолетах с помощью ноутбуков. После таких сообщений террористы, безусловно, проведут тщательную проверку всего круга лиц, имевших возможность получить информацию о планируемых террористами действиях. Вполне вероятно, что в результате проверки пострадают агенты-разведчики различных спецслужб в рядах террористов.
Этой кампанией в прессе нанесен серьезный ущерб безопасности США. В соответствии со здравым смыслом нужно установить этот источник и наказать его. Если этого источника не было и пресса все придумала, тогда нужно наказать ее. Президент Путин даже предложил конгрессу записи переговоров Лаврова и Трампа — как доказательство того, что вся эта история является фейком. Но нет, это никого не волнует.
Все это было сделано только ради одного — нанести ущерб президенту Трампу и продолжить формирование образа России как главной проблемы на пути к американскому, а значит, и общемировому счастью.
Противники Трампа не предлагают никаких позитивных решений накопившихся у США проблем. По их мнению, единственная проблема — это сам Трамп. Возможно ли при таком подходе нахождение властно-политического консенсуса внутри американской управляющей элиты? Ответ категоричный — нет. Думаю, что и Трамп уже это понял.
Значит, если невозможно договориться, Трамп также начнет действовать на уничтожение соперника. Думаю, что отставка главы ФБР — лишь начало. С другой стороны, уже прозвучало требование импичмента.
Избрание Трампа на пост президента США было попыткой части американской элиты и населения вернуть Америке здравый смысл как внутри страны, так и на международной арене. Однако то, что происходит в американской политике после этого избрания, ведет к полной и, может быть, окончательной его потере. Вся хваленая американская система сдержек и противовесов, которая должна принуждать политиков договариваться, сегодня не работает. Это неудивительно, поскольку с одной стороны там Трамп, признающий проблемы США, но не знающий, как их решать (хотя и пытается), а с другой — истеблишмент, который о проблемах знает, но публично их не признает и категорически стремится не допустить каких-либо попыток что-то менять. Поскольку исходит из того, что плановую и управляемую реорганизацию провести невозможно, а значит, не стоит и пытаться. Позиция такова: на наш век хватит, а любые попытки реформ будут вести к ухудшению ситуации и ускорению деградации системы.
Потеря смысла всегда является следствием и признаком утраты целей. Мы к 80-м годам коммунизм так и не построили, хотя Хрущев обещал. А что делать дальше, просто не знали. Наша элита (номенклатура) оказалась не в состоянии поставить перед собой и страной новые исторические цели, после чего страна потеряла смысл своего существования. Перестройка — апогей бессмыслицы в политических и управленческих решениях, а распад страны — последствия этой бессмыслицы.
Глобалистский проект (он же — сценарий мирового американского господства) не состоялся.
Экономический базис в виде глобального финансового капитализма на грани краха, а политическая надстройка в виде всеобщей управляемой демократии не в состоянии воспроизводить власть политического класса.
Ну а мы должны выбирать, будем ли вместе с Западом проживать эпоху потери смысла — или попытаемся сформировать его сами.