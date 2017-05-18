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Зиновьевский клуб

Борьба внутри американских элит в эпоху утраты смысла

12:4318.05.2017
01700
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПродюсер Дмитрий КуликовПродюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Все, что происходит сейчас в США — да и во всем западном мире (он же — цивилизованный), — можно назвать потерей адекватности в сфере принятия властно-политических и управленческих решений. Многие понимают, что "по-старому" уже невозможно, а как "по-новому" — никто не знает.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Official White House Photo by Shealah Craighead
В МИД назвали абсурдом публикации о встрече Лаврова и Трампа
В Соединенных Штатах борьба с Дональдом Трампом оформилась как главное содержание вашингтонской внутренней и внешней политики, при этом ни одно важное решение новоизбранного президента не было реализовано. Более того, у нынешних Штатов нет сформированного внешнего или внутреннего политического курса.

Так что сказать, что идет борьба с политикой Трампа, невозможно, поскольку у него нет никакой внятной политики. Но это никого не волнует в вашингтонском истеблишменте. Девяносто два процента эфирного времени CNN посвящено критике (уничтожению) самого Трампа. Весьма показательна история вокруг секретных данных.

Американские СМИ и политики обвиняют Трампа в том, что он поставил под удар глубоко законспирированного в рядах террористов израильского агента, сообщив некую информацию руководителю МИД России Сергею Лаврову.

© Фото : МИД РоссииВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Во-первых, судя по сообщениям администрации Трампа и комментарию президента Владимира Путина, все это абсолютно не соответствует действительности. Во-вторых, и это мне кажется самым важным, если даже такой предмет во время разговора Трампа с Лавровым присутствовал, то почему ФБР, ЦРУ, АНБ и все возможные комиссии по безопасности конгресса США не расследуют немедленно и очень строго факт утечки содержания переговоров в прессу? Ведь как раз это и поставило под угрозу "глубоко законспирированного израильского агента". Именно источник, осуществивший утечку, раскрыл всему миру факт наличия у израильских спецслужб агентов внутри ИГ (террористическая организация, запрещена в России), а американские СМИ раструбили по всему миру, что этот агент предоставлял данные о возможностях совершения терактов в самолетах с помощью ноутбуков. После таких сообщений террористы, безусловно, проведут тщательную проверку всего круга лиц, имевших возможность получить информацию о планируемых террористами действиях. Вполне вероятно, что в результате проверки пострадают агенты-разведчики различных спецслужб в рядах террористов.

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
В Белом доме не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова
Возможно, пострадают американские агенты. Кто в этом будет виноват? Трамп и Лавров? Нет. Виноваты будут источник, который сообщил в массмедиа о содержании переговоров (если, конечно, такой источник вообще существовал), и американские СМИ, поведавшие об этом всему миру.

Этой кампанией в прессе нанесен серьезный ущерб безопасности США. В соответствии со здравым смыслом нужно установить этот источник и наказать его. Если этого источника не было и пресса все придумала, тогда нужно наказать ее. Президент Путин даже предложил конгрессу записи переговоров Лаврова и Трампа — как доказательство того, что вся эта история является фейком. Но нет, это никого не волнует.

Все это было сделано только ради одного — нанести ущерб президенту Трампу и продолжить формирование образа России как главной проблемы на пути к американскому, а значит, и общемировому счастью.

Противники Трампа не предлагают никаких позитивных решений накопившихся у США проблем. По их мнению, единственная проблема — это сам Трамп. Возможно ли при таком подходе нахождение властно-политического консенсуса внутри американской управляющей элиты? Ответ категоричный — нет. Думаю, что и Трамп уже это понял.

Избранный президент США Дональд Трамп. 1 декабря 2016 года
© AP Photo / John Minchillo
Справится ли Трамп с лоббистами Пентагона и спецслужб в Конгрессе США
Понял, что борьба идет за само президентство, хотя он давно избран и вступил в должность. Дело еще и в том, что у Трампа нет возможностей для маневра, поскольку никто из глобалистской группы Клинтон не собирается вообще ни о чем договариваться. Его будут устранять. Более того, возможности пиаровских демонстрационных ходов, используемых для прикрытия и выигрыша времени, у Трампа тоже исчерпаны. Если демонстративный удар по сирийской авиабазе еще как-то сработал, то шестиминутная фотосессия с министром иностранных дел Климкиным, реализованная Трампом, чтобы как-то уравновесить для публичного пространства переговоры с Сергеем Лавровым, эту функцию абсолютно не выполнила. Встречу с Климкиным заметили только на Украине, да в России посмеялись над крайне неудачными фотографиями.

Значит, если невозможно договориться, Трамп также начнет действовать на уничтожение соперника. Думаю, что отставка главы ФБР — лишь начало. С другой стороны, уже прозвучало требование импичмента.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
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Чем может закончиться такая схватка? Считаю, что предсказать это невозможно. Можно лишь гадать. Но то, что схватка за власть внутри "вашингтонского обкома" ослабляет сами США ежедневно и ежечасно, сегодня очевидно. Вероятность откровенно кризисных событий все время растет. Но это опять же никого в лагере противников Трампа не волнует. Они верят в свою исключительность и то, что в "сияющем граде на холме" по определению не может быть проблем.

© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп

Избрание Трампа на пост президента США было попыткой части американской элиты и населения вернуть Америке здравый смысл как внутри страны, так и на международной арене. Однако то, что происходит в американской политике после этого избрания, ведет к полной и, может быть, окончательной его потере. Вся хваленая американская система сдержек и противовесов, которая должна принуждать политиков договариваться, сегодня не работает. Это неудивительно, поскольку с одной стороны там Трамп, признающий проблемы США, но не знающий, как их решать (хотя и пытается), а с другой — истеблишмент, который о проблемах знает, но публично их не признает и категорически стремится не допустить каких-либо попыток что-то менять. Поскольку исходит из того, что плановую и управляемую реорганизацию провести невозможно, а значит, не стоит и пытаться. Позиция такова: на наш век хватит, а любые попытки реформ будут вести к ухудшению ситуации и ускорению деградации системы.

Руководитель Научно-исследовательского центра проблем национальной безопасности, доктор политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Бочарников Игорь Валентинович. Архивное фото
© Фото : из личного архива
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Все это очень похоже на то, что было в СССР после смерти Брежнева.

Потеря смысла всегда является следствием и признаком утраты целей. Мы к 80-м годам коммунизм так и не построили, хотя Хрущев обещал. А что делать дальше, просто не знали. Наша элита (номенклатура) оказалась не в состоянии поставить перед собой и страной новые исторические цели, после чего страна потеряла смысл своего существования. Перестройка — апогей бессмыслицы в политических и управленческих решениях, а распад страны — последствия этой бессмыслицы.

Глобалистский проект (он же — сценарий мирового американского господства) не состоялся.

Экономический базис в виде глобального финансового капитализма на грани краха, а политическая надстройка в виде всеобщей управляемой демократии не в состоянии воспроизводить власть политического класса.

Президент РФ Владимир Путин во время совместной с председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Секретов нет: Путин готов передать в сенат запись беседы Трампа и Лаврова
Мировая победа либеральной демократии не состоялась — так же, как и наш коммунизм. Нужны новые идеи, тип государства и экономики, новый тип общественных отношений. Ничего этого на Западе нет. И пока данный этап не пройдет свой кризис, новый тип отношений не появится. Элита — как американская, так и в целом западная — не в состоянии сегодня сформулировать цели, но старательно продолжает делать вид, что они у нее есть.

Ну а мы должны выбирать, будем ли вместе с Западом проживать эпоху потери смысла — или попытаемся сформировать его сами.

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Зиновьевский клуб
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