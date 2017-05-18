Борьба внутри американских элит в эпоху утраты смысла

Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Все, что происходит сейчас в США — да и во всем западном мире (он же — цивилизованный), — можно назвать потерей адекватности в сфере принятия властно-политических и управленческих решений. Многие понимают, что "по-старому" уже невозможно, а как "по-новому" — никто не знает.

В Соединенных Штатах борьба с Дональдом Трампом оформилась как главное содержание вашингтонской внутренней и внешней политики, при этом ни одно важное решение новоизбранного президента не было реализовано. Более того, у нынешних Штатов нет сформированного внешнего или внутреннего политического курса.

Так что сказать, что идет борьба с политикой Трампа, невозможно, поскольку у него нет никакой внятной политики. Но это никого не волнует в вашингтонском истеблишменте. Девяносто два процента эфирного времени CNN посвящено критике (уничтожению) самого Трампа. Весьма показательна история вокруг секретных данных.

Американские СМИ и политики обвиняют Трампа в том, что он поставил под удар глубоко законспирированного в рядах террористов израильского агента, сообщив некую информацию руководителю МИД России Сергею Лаврову.

© Фото : МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017 © Фото : МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Во-первых, судя по сообщениям администрации Трампа и комментарию президента Владимира Путина, все это абсолютно не соответствует действительности. Во-вторых, и это мне кажется самым важным, если даже такой предмет во время разговора Трампа с Лавровым присутствовал, то почему ФБР, ЦРУ, АНБ и все возможные комиссии по безопасности конгресса США не расследуют немедленно и очень строго факт утечки содержания переговоров в прессу? Ведь как раз это и поставило под угрозу "глубоко законспирированного израильского агента". Именно источник, осуществивший утечку, раскрыл всему миру факт наличия у израильских спецслужб агентов внутри ИГ (террористическая организация, запрещена в России), а американские СМИ раструбили по всему миру, что этот агент предоставлял данные о возможностях совершения терактов в самолетах с помощью ноутбуков. После таких сообщений террористы, безусловно, проведут тщательную проверку всего круга лиц, имевших возможность получить информацию о планируемых террористами действиях. Вполне вероятно, что в результате проверки пострадают агенты-разведчики различных спецслужб в рядах террористов.

Возможно, пострадают американские агенты. Кто в этом будет виноват? Трамп и Лавров? Нет. Виноваты будут источник, который сообщил в массмедиа о содержании переговоров (если, конечно, такой источник вообще существовал), и американские СМИ, поведавшие об этом всему миру.

Этой кампанией в прессе нанесен серьезный ущерб безопасности США. В соответствии со здравым смыслом нужно установить этот источник и наказать его. Если этого источника не было и пресса все придумала, тогда нужно наказать ее. Президент Путин даже предложил конгрессу записи переговоров Лаврова и Трампа — как доказательство того, что вся эта история является фейком. Но нет, это никого не волнует.

Все это было сделано только ради одного — нанести ущерб президенту Трампу и продолжить формирование образа России как главной проблемы на пути к американскому, а значит, и общемировому счастью.

Противники Трампа не предлагают никаких позитивных решений накопившихся у США проблем. По их мнению, единственная проблема — это сам Трамп. Возможно ли при таком подходе нахождение властно-политического консенсуса внутри американской управляющей элиты? Ответ категоричный — нет. Думаю, что и Трамп уже это понял.

Понял, что борьба идет за само президентство, хотя он давно избран и вступил в должность. Дело еще и в том, что у Трампа нет возможностей для маневра, поскольку никто из глобалистской группы Клинтон не собирается вообще ни о чем договариваться. Его будут устранять. Более того, возможности пиаровских демонстрационных ходов, используемых для прикрытия и выигрыша времени, у Трампа тоже исчерпаны. Если демонстративный удар по сирийской авиабазе еще как-то сработал, то шестиминутная фотосессия с министром иностранных дел Климкиным, реализованная Трампом, чтобы как-то уравновесить для публичного пространства переговоры с Сергеем Лавровым, эту функцию абсолютно не выполнила. Встречу с Климкиным заметили только на Украине, да в России посмеялись над крайне неудачными фотографиями.

Значит, если невозможно договориться, Трамп также начнет действовать на уничтожение соперника. Думаю, что отставка главы ФБР — лишь начало. С другой стороны, уже прозвучало требование импичмента.

Чем может закончиться такая схватка? Считаю, что предсказать это невозможно. Можно лишь гадать. Но то, что схватка за власть внутри "вашингтонского обкома" ослабляет сами США ежедневно и ежечасно, сегодня очевидно. Вероятность откровенно кризисных событий все время растет. Но это опять же никого в лагере противников Трампа не волнует. Они верят в свою исключительность и то, что в "сияющем граде на холме" по определению не может быть проблем.

Избрание Трампа на пост президента США было попыткой части американской элиты и населения вернуть Америке здравый смысл как внутри страны, так и на международной арене. Однако то, что происходит в американской политике после этого избрания, ведет к полной и, может быть, окончательной его потере. Вся хваленая американская система сдержек и противовесов, которая должна принуждать политиков договариваться, сегодня не работает. Это неудивительно, поскольку с одной стороны там Трамп, признающий проблемы США, но не знающий, как их решать (хотя и пытается), а с другой — истеблишмент, который о проблемах знает, но публично их не признает и категорически стремится не допустить каких-либо попыток что-то менять. Поскольку исходит из того, что плановую и управляемую реорганизацию провести невозможно, а значит, не стоит и пытаться. Позиция такова: на наш век хватит, а любые попытки реформ будут вести к ухудшению ситуации и ускорению деградации системы.

Все это очень похоже на то, что было в СССР после смерти Брежнева.

Потеря смысла всегда является следствием и признаком утраты целей. Мы к 80-м годам коммунизм так и не построили, хотя Хрущев обещал. А что делать дальше, просто не знали. Наша элита (номенклатура) оказалась не в состоянии поставить перед собой и страной новые исторические цели, после чего страна потеряла смысл своего существования. Перестройка — апогей бессмыслицы в политических и управленческих решениях, а распад страны — последствия этой бессмыслицы.

Глобалистский проект (он же — сценарий мирового американского господства) не состоялся.

Экономический базис в виде глобального финансового капитализма на грани краха, а политическая надстройка в виде всеобщей управляемой демократии не в состоянии воспроизводить власть политического класса.

Мировая победа либеральной демократии не состоялась — так же, как и наш коммунизм. Нужны новые идеи, тип государства и экономики, новый тип общественных отношений. Ничего этого на Западе нет. И пока данный этап не пройдет свой кризис, новый тип отношений не появится. Элита — как американская, так и в целом западная — не в состоянии сегодня сформулировать цели, но старательно продолжает делать вид, что они у нее есть.

Ну а мы должны выбирать, будем ли вместе с Западом проживать эпоху потери смысла — или попытаемся сформировать его сами.