Ольга Зиновьева,
сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня",
президент Международного общества "Россия — Германия"
Меня нисколько не удивляет до бесконечности увеличивающийся инквизиционный список сайта "Миротворец", куда попадают и певцы, и артисты, и политики, и писатели, и депутаты, и бывшие почётные граждане бывшей страны. Состоялась пока не полная, но приближающаяся к завершению, перепись незомбированного населения России и Украины, за что приверженцам настоящей украинской культуры, более древней, чем греческая культура, Византия, чем… да вообще Вселенная, — что тут скромничать?! Огромное спасибо вам, гомо укропосы!
Меня до слёз огорчает одна, упущенная гомо укропосами, тема: ну почему же Петро не дёрнет за полу пиджака Обаму или теперь уже Трампа и не пожалуется на русскую агрессию, из-за которой его могучая страна обзывается У!!-краина (вроде пугалки для детей), т.е. эти москали выбрасывают его Незалэжную куда-то на окраину… За такую державу точно обидно.
Такого откровенного заимствования, обнаруженного мною в тексте некоего автора газеты "Вечерний Харьков", утверждающего, что автор пьесы Виктор Шендерович, с одной стороны, а с другой, авторское название романа "Гомо советикус", опубликованного на Западе, в Лозанне, в 1982 году изд-вом "L'Age d'Homme", будучи беспардонно использованным, подаётся просто-напросто как термин философа Александра Зиновьева, согласно объяснению Вячеслава Гиндина.
Ну а пока, как говорится, "воруют, государь, воруют!". Поливают грязью и засыпают эфир небылицами, перевирая всё, что попадётся на пути этой не-страны. Следуя советам их исторических нацистских учителей, Михаил Бондаренко и Ко понимают, что надо лгать, лгать и лгать, и чем громче, тем лучше. Чем большее количество мозгов ещё оставшихся нормальных украинцев, не гомо укропосов, удастся засорить и заморочить в ползучей войне за будущее (???) Укропии, тем больший ажиотаж будет среди зрителей, околпаченных неким Виктором Шендеровичем, который "практически прижал к стене и уговорил взять пьесу. Он писал о своей стране, но для Украины эта тема стала еще более важна с началом войны. Войны совка и будущего нашей страны", — рассказывает продюсер спектакля Михаил Бондаренко.
Извращение знаменитого социологического романа Александра Зиновьева даже не столько в воровстве названия, а в злонамеренном и невежественном искажении смысла. Художественный образ гомо советикуса Зиновьева — это не отдельный биологический вид человека, а описание драматической жизни советского человека, вынужденного жить в эмиграции, вдали от родной земли, в совершенно чужой среде, в полном одиночестве, на фоне Запада. Действие романа происходит в пансионе для вновь прибывших эмигрантов, — по сути, современным языком, в лагере для беженцев, где представители западных спецслужб ведут с гомо советикусами постоянные разговоры, призванные выявить среди них возможных агентов КГБ. Это не роман про советских людей в СССР, а сатирическая повесть о жизни советского эмигранта на Западе в леденящих тисках "холодной войны". "Гомо советикус" — это крик души и только потом сатира!
В предыдущей статье о русофобии читатель найдёт продолжение сегодняшнего разговора. Нельзя не упомянуть пророческие слова Александра Зиновьева, высказанные им на заседании Русского интеллектуального клуба в 2000 году о том, что антикоммунизм есть крайняя форма русофобии: "после краха советского коммунизма идеологическим образом врага для Запада стали русские. Русофобия стала компонентом западной идеологии".
Но я верю, что настанет тот исторический момент, когда гомо советикусы вернутся на Украину, отделят зёрна от плевел, будут судить всех тех, кто сегодня убивает на украинской земле мораль, историю, здравый смысл, тысячи собственных граждан, сеет ненависть между народами и сделал из своей страны геополитического Франкенштейна, приученного лишь лизать господские сапоги "западоидов".