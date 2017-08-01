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Зиновьевский клуб

Гомо укропосы

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Август 2017 (4)
08:3501.08.2017
(обновлено: 08:36 01.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня, президент Международного общества Россия — Германия Ольга Зиновьева. Архивное фотоСопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня, президент Международного общества Россия — Германия Ольга Зиновьева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Ольга Зиновьева,
сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня",
президент Международного общества "Россия — Германия"

Концерт Эмира Кустурицы в Крыму. 23 июля 2017
© РИА Новости Крым/ Татьяна Береговая
Эмир Кустурица попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"
Комментарии к бездарным потугам на разоблачительное действо с названием, заимствованным у выдающегося русского мыслителя, автора книги "Гомо советикус", но заимствованным почему-то со ссылками на некоего Шендеровича — кто такой, собственно, этот Шендерович…?

Меня нисколько не удивляет до бесконечности увеличивающийся инквизиционный список сайта "Миротворец", куда попадают и певцы, и артисты, и политики, и писатели, и депутаты, и бывшие почётные граждане бывшей страны. Состоялась пока не полная, но приближающаяся к завершению, перепись незомбированного населения России и Украины, за что приверженцам настоящей украинской культуры, более древней, чем греческая культура, Византия, чем… да вообще Вселенная, — что тут скромничать?! Огромное спасибо вам, гомо укропосы!

© Фото : Фото Биографического института Александра ЗиновьеваОбложки романа "Гомо советикус"
© Фото : Фото Биографического института Александра Зиновьева
Обложки романа "Гомо советикус"

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Пушков высмеял "декоммунизацию" Дня космонавтики на Украине
Спасибо Порошенко, который время от времени всё же от своей сладкой жизни (со всё ещё не проданным "Рошеном", как обещал до президентства) нет-нет, да и займётся настоящим делом — восстановлением наипервейшей первоевропейской истории Великой Украины, куда входит всё — мелочей не бывает! Айвазовский чей? Наш, укропский художник. Гоголь чей? Наш, укропский писатель. И Чайковский, и Пушкин… Ай да радетель, гарный хлопец Петро, разумиет, что творит, похожий точь-в-точь своими когнитивными выходками на Псаки, персонажа из американской госдеповской страшилки, нагородившей столько невообразимой чуши, что оставалось только ждать, когда же она вылетит в одном башмаке на метле на очередную пресс-конференцию.

Меня до слёз огорчает одна, упущенная гомо укропосами, тема: ну почему же Петро не дёрнет за полу пиджака Обаму или теперь уже Трампа и не пожалуется на русскую агрессию, из-за которой его могучая страна обзывается У!!-краина (вроде пугалки для детей), т.е. эти москали выбрасывают его Незалэжную куда-то на окраину… За такую державу точно обидно.

© РИА НовостиПолиция на улице Киева
© РИА Новости
Полиция на улице Киева

Памятник генералу Николаю Федоровичу Ватутину в Киеве, Украина
© РИА Новости / Р. Якименко
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Декоммунизация или ренацизация? В Киеве переименовали проспект Ватутина
Но вернёмся к новому театральному Майдану на обломках того, что раньше называлось Харьковским театром. Становится откровенно нехорошо, когда просто по необходимости заглядываешь в эту антитворческую вседозволенность по имени первый театральный проект "Ампулка" новой театральной компании Михаила Бондаренко.

Такого откровенного заимствования, обнаруженного мною в тексте некоего автора газеты "Вечерний Харьков", утверждающего, что автор пьесы Виктор Шендерович, с одной стороны, а с другой, авторское название романа "Гомо советикус", опубликованного на Западе, в Лозанне, в 1982 году изд-вом "L'Age d'Homme", будучи беспардонно использованным, подаётся просто-напросто как термин философа Александра Зиновьева, согласно объяснению Вячеслава Гиндина.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine)
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine)

Зарубежные страны. Украина. Харьков
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Историк о декоммунизации на Украине: что-то у них ничего не получается
Претензии нового батальона АТО на художественном фронте велики: они собрали всех ведущих актёров Незалэжной и планируют "всеукраинский спектакль" провезти звёздными гастролями по Полтаве, Днепру (бывший Днепропетровск), Киеву и Харькову, пытаясь "преодолеть слепую и необъяснимую ностальгию по Советскому Союзу". На самом же деле незадачливые борцы с "совковостью" просто замаливают свои грехи и хотят доказать всему новому укропскому миру свою настоящую свободу от проклятого советского прошлого, что остаётся большой проблемой для бывшей страны.

Ну а пока, как говорится, "воруют, государь, воруют!". Поливают грязью и засыпают эфир небылицами, перевирая всё, что попадётся на пути этой не-страны. Следуя советам их исторических нацистских учителей, Михаил Бондаренко и Ко понимают, что надо лгать, лгать и лгать, и чем громче, тем лучше. Чем большее количество мозгов ещё оставшихся нормальных украинцев, не гомо укропосов, удастся засорить и заморочить в ползучей войне за будущее (???) Укропии, тем больший ажиотаж будет среди зрителей, околпаченных неким Виктором Шендеровичем, который "практически прижал к стене и уговорил взять пьесу. Он писал о своей стране, но для Украины эта тема стала еще более важна с началом войны. Войны совка и будущего нашей страны", — рассказывает продюсер спектакля Михаил Бондаренко.

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© Ruptly
Коммунальщики сняли "лишние" буквы на стеле с названием города Днепропетровск

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
Amnesty International призвала Украину отменить закон о декоммунизации
Я не обнаружила имени этого человека в списках полпредов русской или российской культуры, ему я лично не вручала верительную грамоту в виде ©, что означает "авторские права".

Извращение знаменитого социологического романа Александра Зиновьева даже не столько в воровстве названия, а в злонамеренном и невежественном искажении смысла. Художественный образ гомо советикуса Зиновьева — это не отдельный биологический вид человека, а описание драматической жизни советского человека, вынужденного жить в эмиграции, вдали от родной земли, в совершенно чужой среде, в полном одиночестве, на фоне Запада. Действие романа происходит в пансионе для вновь прибывших эмигрантов, — по сути, современным языком, в лагере для беженцев, где представители западных спецслужб ведут с гомо советикусами постоянные разговоры, призванные выявить среди них возможных агентов КГБ. Это не роман про советских людей в СССР, а сатирическая повесть о жизни советского эмигранта на Западе в леденящих тисках "холодной войны". "Гомо советикус" — это крик души и только потом сатира!

© Fotolia / Pr3t3nd3rОдесский театр оперы и балета
© Fotolia / Pr3t3nd3r
Одесский театр оперы и балета

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
На Украине раскрыли настоящую цель декоммунизации
Любопытно, что с 2014 года — года постановки балета "Крик" по роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу" в Одесском национальном академическом театре оперы и балета — прошло три года. Высокая моральная ответственность и яркое творческое решение сложнейшей этической проблемы главного героя были продемонстрированы с утончённостью и глубоким пиететом к авторскому замыслу. Постановщиком и исполнителем заглавной роли в этом спектакле был и остаётся блистательный русский танцор, звезда Большого театра Андрей Меркурьев. В создании либретто балета принимала участие наша дочь, Полина Зиновьева.

В предыдущей статье о русофобии читатель найдёт продолжение сегодняшнего разговора. Нельзя не упомянуть пророческие слова Александра Зиновьева, высказанные им на заседании Русского интеллектуального клуба в 2000 году о том, что антикоммунизм есть крайняя форма русофобии: "после краха советского коммунизма идеологическим образом врага для Запада стали русские. Русофобия стала компонентом западной идеологии".

© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкПарад украинских вышиванок
© РИА Новости / Александр Максименко
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Парад украинских вышиванок

Вагоны с углем на железной дороге, Украина
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украина сменит "напоминающие об оккупации" названия портов и железных дорог
За три года фашизоидная чума лжи и озлобленности на всё русское в-на-Укропии не достигла ещё, судя по всему, апогея. А руководство зомбированной страны уже сейчас остро нуждается в длительном лечении в закрытых психиатрических клиниках, чтобы освободить их мутное, расщеплённое, сознание от всей пропагандистской бандеровской жёвки вперемешку с иностранной продукцией, которая грязными потоками растекается по территории некогда красивой, счастливой и богатой страны.

Но я верю, что настанет тот исторический момент, когда гомо советикусы вернутся на Украину, отделят зёрна от плевел, будут судить всех тех, кто сегодня убивает на украинской земле мораль, историю, здравый смысл, тысячи собственных граждан, сеет ненависть между народами и сделал из своей страны геополитического Франкенштейна, приученного лишь лизать господские сапоги "западоидов".

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Зиновьевский клуб
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
lyahovaaa
Браво, автор! Аплодирую стоя. Как точно, жестко и хлестко, в самую суть. Последний абзац вызывает сомнения, но... Пусть будет так.
09:22
01.08.2017
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wall
Оказывается не все динозавры вымерли, остались западоиды и укроподы ;)))
08:48
01.08.2017
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