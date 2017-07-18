Русофобия made in Russia

Ольга ЗИНОВЬЕВА, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"
Поводом высказаться на эту тему вынудило меня велеречивое рассуждение Максима Шевченко, члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, очевидного заботника и охранителя самой идеи русскости. "Положение об "определяющей роли русского народа и его культуры", "как исторической основы российской государственности" и в утверждении "общероссийского самосознания" — весьма спорно (выделено мной. — О.З.)… Я считаю, что все народы России и окрестностей (приусадебные участки?) внесли свой особый вклад в становление и укрепление российской государственности. И выделение русского народа как особого будет иметь в перспективе самые серьезные последствия", — заявил М. Шевченко 13 июля сего года.
Когда я слышу о шовинизме русских, о насаждении кому-либо русского языка и русского образа жизни, о вторжении русского фактора в избирательные кампании в Европе, на Востоке и за океаном, меня начинает охватывать невольная гордость: наконец-то нас стали подозревать, что наше самосознание дозрело до уровня специального сверхоружия, которого по-настоящему боятся США с его конгрессом, ЦРУ, со всеми их гиперэкспертами, суперменеджерами, друзьями и родственниками, играющими на мировой шахматной доске.
Легкоранимая демократия, никогда нигде никому ничего не навязывавшая, но остро и отзывчиво реагировавшая на зов обездоленных выходцев из стран Восточной Европы, Азии и Африки, эта благородная бескорыстная бесконечная миссия так называемого Democracy Crusade ("Крестовый поход демократии"), возглавляемая самой свободной страной в мире, оказывается не так-то уж и успешна. Почему?
Потому что есть явление не менее страшное, чем фашизм, нацизм, апартеид, антисемитизм, — я говорю о русофобии, с которой по идее, по продвинутости, по традиции и должны были бы сражаться отважные рыцари свободы — потомки Mayflower (aнглийское торговое судно, на котором англичане, основавшие одно из первых британских поселений в Северной Америке, в 1620 году пересекли Атлантический океан).
Так вот, повторю "Да куды им!" догнать — о перегнать и речи быть не может! — наше отечественное бесперебойное производство русофобии, бьющей изо всех щелей, особенно если речь идет о необъятных просторах Культуры.
"Русский" — не этническое понятие. Русский — это человек совершенно конкретной КУЛЬТУРЫ. Так вот: где бы, на каком бы уровне ни принималось сегодня в России решение кому что-то не разрешить, кому денег не дать, кому премию придержать, у кого отобрать деньги за уже выигранный тендер, кого не пустить на сцену, преградить дорогу и просто "не пущать!", за Культуру вы можете быть спокойны как удав, так как знаете наверняка, что их (русских) на поле их (русской) культуры мы (стало быть, те, кто по-взрослому отвечает за русских недорослей) не пустим.
Зато скандальный сюжет в залах той же Третьяковки — девицы в грязных трусах, пытавшиеся с умным видом постичь суть "Черного квадрата" Малевича, это концептуально. Здесь все было выдержано в стиле русофобии: обгадить сакральное пространство главной русской галереи, оскорбить беспомощность русских людей, которые позволяют, чтобы с ними так обходились.
"Самовыражение" хамов за бюджетные деньги, похоже, не имеет пределов.
Да наплевал известный режиссер на коренных москвичей, наплевал он на русских олухов во власти, которые не поняли его грандиозной рейдерской затеи и из дурно понимаемого интернационализма даже поддержали финансово. "Васька слушает, да ест".
И все-все это делается за счет простых налогоплательщиков, среди которых русских — большинство.
Я, русский налогоплательщик, протестую против такой практики — обвинять государство во всех грехах, а особенно в шовинизме, имперскости, тоталитарности, отсталости и прочем, чтобы банально развести убоявшихся чиновников на деньги.
Но что это — хроническое ментальное заболевание русских — смирение, всепрощение, мазохизм? Юродство? Безнадега? Почему спиваются русские мужики и бабы, появляющиеся потом — и это со смаком показывается на разных телеканалах — как минимум просто в непотребном виде, но что хуже — в репликах из залов суда, в рассказах, как русская женщина в пьяном состоянии убила 5-летнюю дочь, как очередная русская мать по пьянке выбросила ребенка с 12-го этажа на улицу…
Кто-то считает, что да, за этим стоят традиционное смирение и юродство, кто-то — что воспитание и великодушие ("мы де выше хамства и русофобии"). На деле же мода оскорблять и унижать русских поощряется сильными мира сего на самом высоком уровне.
Сегодня в западных СМИ такое (как о русских) не пишут ни о каких других нациях, все канализируется на русский народ, который так удобен для эксплуатации, глумления и издевательств и терпит веками многокилометровую про себя ложь и чушь.
Но где же все-таки истинная родина русофобии? И почему мы обижаемся на Украину, США, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и так далее, когда и в самой России не жалуют русских, а жалуют таких, как один известный "эффективный менеджер", мечтающий о том, чтобы "разорвать Достоевского на куски"?
Титульная нация, вы говорите? Титульная в каком смысле — носить титул лохов, пьяниц, бездельников и пофигистов, которыми нас наделяют друзья-белоленточники, однажды вышедшие на Болотную площадь побороться за как бы справедливость, а на деле — за все западное, а значит, нерусское? При этом последние, как графиня Вишня из сказки Джанни Родари "Чиполлино", морщат нос и спесиво брюзжат: "Боже, как несет луком!".
Так что корни русофобии у нас дома, в России, там, где многие позволяют вытворять с коренным народом все, что ни заблагорассудится насильникам, коррупционерам и предателям.
Русофобия в мире направлена сегодня на тех, кто вчера потушил печи Освенцима, а значит, является не только актом кощунственного отношения к народу-герою, ценой десятков миллионов жизней остановившему фашизм, но и прямым умышленным злодеянием со стороны архитекторов современного мира, в основание которого поставлен молох обескультуривания и расчеловечивания.
Мы видим, как мировой политический бомонд готовит русских к закланию, на роль жертвы. "Русские должны быть вычеркнуты из мировой истории" — вот геополитическая цель Запада, о чем не раз напоминал Александр Зиновьев. Но очевидно, что если сотрут с лица земли русских, то сотрут и другие неугодные мировой олигархии народы, учетверят, уполовинят человечество и глазом не моргнув. Этому новому мировому негодяйству — русофобии всех мастей — и нужно дать решительный отпор.
Так может, хватит хныкать и жаловаться? А встать во весь рост ста миллионам тех, кто любит и ценит русскую культуру, и прогреметь на весь мир: Я ГОРЖУСЬ, ЧТО Я РУССКИЙ!
Ну а Шевченко лучше заседать в каком-нибудь другом Совете, не при президенте Российской Федерации.
Мне лично дорога репутация моего президента, Владимира Владимировича Путина, и не дело, когда кто-то из членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе нашего государства защищает интересы кого угодно, но только не русских, имеющих ровно такие же права, как и все другие граждане многонациональной России.