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Зиновьевский клуб

Отдадим Калининград Европе или все же оставим себе?

17:1508.06.2017
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© Фото : предоставлено Биографическим институтом Александра ЗиновьеваАлексей Дьяконов, кандидат богословия, заведующий библиотекой Нижегородской семинарии. Архивное фотоАлексей Дьяконов, кандидат богословия, заведующий библиотекой Нижегородской семинарии. Архивное фото
© Фото : предоставлено Биографическим институтом Александра Зиновьева

Алексей Дьяконов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Прошлое, как известно, иногда возвращается. Как воспоминания и желание людей возвратить то, что вернуть, кажется, уже невозможно. Можно лишь воссоздать какие-то элементы этого прошлого, прикоснуться к сполохам ушедшей жизни.

Туристическо-гостиничный комплекс Рыбная деревня на набережной реки Преголи в Калининграде. Архивное фото
© Fotolia / oleshkonti
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Это происходит потому, что, как пишет искусствовед Ирина Зарон, "нам осталась лишь похожесть на то, что мы хотим возродить, но утрачено самое главное — мироощущение и мировосприятие". В случае с Кенигсбергом-Калининградом это старые дома и улицы, давно утратившие свой изначальный колорит и характерный для восточноевропейского города облик. И все понимают сегодня, что даже если что-то в этом городе сегодня "возродить", это будет нечто совершенно новое, по сути, — лишь наше нынешнее представление о том, как это было когда-то. Тень, стилизация и более ничего.

Старый Кенигсберг с открыток 1930-х годов — это навсегда ушедший в историю город. Почти до основания разбитый британской авиацией в августе 1944 года, а потом частично восстановленный, частично доломанный, а в основном выстроенный заново в 1950-1960 годы, он остается лишь смутным воспоминанием в памяти старожилов. И первое чувство, которое испытываешь, когда начинаешь общаться с пожилыми калининградцами, — это сожаление об утраченном, а также о неоправданно легковесном, несерьезном отношении нынешних властей города и России как таковой к его истории.

© Фото : public domainВнутренний двор замка Кёнигсберг и замковая кирха (западное крыло)
© Фото : public domain
Внутренний двор замка Кёнигсберг и замковая кирха (западное крыло)

А ведь именно за историческим колоритом столицы бывшей Пруссии едут в этот самый западный регион России большинство туристов из стран бывшего СССР.

Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт: заявления о возвращении Калининграда в Европу не обоснованны
Мне довелось жить в старом немецком доме в одном из бывших элитных районов Кенигсберга, который менее других районов города пострадал от британских бомбежек. Этот район назывался Амалиенау и представляет он собой уютные зеленые улочки с небольшими круглыми площадями, которые назывались в честь прусских и германских монархов и их венценосных жен. Здесь сохранились частицы частной немецкой застройки, а следовательно, и крупицы былого прусского духа (ну, как я его понимаю). Именно крупицы, поскольку общепризнанный символ довоенного Кенигсберга — городской Королевский замок XIV века — увы, утрачен. Несколько веков здесь был политический, религиозный и культурный центр города, а в 30-е годы прошлого века в замке располагался еще и уникальный музейный комплекс: в великолепных залах замка экспонировались предметы старины, найденные во время раскопок на территории всей Восточной Пруссии. 

Все это (и замок, и музейный комплекс, и экспонаты) было в одночасье уничтожено в трагические дни августа 1944-го. Сегодня на месте уникального замка стоит советский долгострой Дома советов как символ позднего — сверхрасточительного и потерявшего ориентацию в пространстве и времени — квазисоциализма.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПанорама Кенигсберга. 1945 год
© РИА Новости
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Панорама Кенигсберга. 1945 год

На бывшей кенигсбергской окраине в районе Амалиенау есть улица, которая сегодня носит название Красная, а раньше называлась Шретерштрассе. В доме 11, или, вернее, подъезде 11, ведь в Калининграде счет идет по подъездам, расположился очень интересный музей.

Виды Калининграда. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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Власти Калининграда намерены восстановить Королевский замок
Это музей-квартира зажиточного прусского горожанина Густава Гроссмана с семьей. Он владел магазином, который находился в том же доме (теперь там продуктовая лавка). Музей называется "Altes Haus" и находится в здании 1907 года постройки, в котором и сегодня живут люди.

В небольшой квартире на первом этаже 11-го подъезда воссозданы старинные интерьеры и сделана попытка воссоздать дух старого Кенига. В квартире находятся аутентичная старая мебель начала XX века, старинные предметы быта, кухонная и прочая утварь, и располагаются экспонаты в нескольких комнатах квартиры. И эти подлинные предметы и утварь — чуть ли не единственное, что сохранилось от довоенной столицы Пруссии и дает нам представление о том, как здесь до войны жили люди.

Экскурсовод рассказывает об особенностях быта того времени и погружает посетителей музея в реалии Кенигсберга 1930-х годов, что по-настоящему интересно и увлекательно. Как любая фантазия или путешествие в прошлое. Но после возвращения в сегодняшнее настоящее возникают неизбежные вопросы.

Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вопросы, которые я задавал многим калининградским знакомым и, конечно, экскурсоводу в музее-квартире Гроссмана — молодой и любящей историю своего города девушке. Насколько сильна у калининградцев ностальгия по прусскому периоду истории города? И не кажется ли вам, что столь пристальное внимание к старому Кенигсбергу  избыточно? 

Ответ экскурсовода оказался ожидаемым, поскольку от жителей Калининграда, в том числе молодых, я слышал его неоднократно. Почти все говорят о том, что не собираются возвращать городу прежнее название, не поддерживают идею перестройки своего города на германский или прусский манер, и никаких сепаратистских настроений у них, конечно, тоже нет. Но они хотят лучше знать и понимать историю Калининграда и сохранять память о его прошлом, даже если история города не идеальна.

Сегодня калининградцы часто ездят в страны Европы, в первую очередь в Польшу, Германию и Литву. И почти не бывают, как они говорят, "в России". Это дорого и сложно, поскольку регион географически отрезан от метрополии. Один молодой человек даже хвалился тем, что почти все продукты у него дома польские, а сам он чуть ли не каждые выходные проводит в Польше или странах Балтии. А другой житель Калининграда поведал, что постоянно отдыхает в Берлине и совсем не бывает "в России", хотя сам родом с берегов Байкала.

Литовские мигранты. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
В Литве отвергли идею об изменении статуса Калининградской области

Вот такая складывается здесь ситуация: при всей любви к России калининградцы почти не бывают в ней и не испытывают в этом большой потребности. 

Вот этот факт становится сегодня основой для раскрутки антироссийского проекта "Кенигсберг" — стремления как бы вернуть городу утраченную им "европейскость", а на самом деле отдалить его от России как можно дальше, а то и "обменять на Крым".

Здесь следует иметь в виду, что любой турист и любой иностранец может позволить себе "поиграть в старый Кенигсберг", но большинство коренных калининградцев вряд ли устраивает жизнь в нынешней раздвоенности. Их не устраивает неопределенность статуса региона, его места в современной России и особенно его будущего.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкГорожане гуляют по набережной в городском квартале "Рыбная деревня" в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Горожане гуляют по набережной в городском квартале "Рыбная деревня" в Калининграде

Автор этих строк убежден в том, что прошлое не может стать будущим. Город должен расти и развиваться, хотя и учитывая свои исторические особенности. В Калининграде должны появиться совершенно четкие ориентиры его развития как русского города, как западного форпоста российской цивилизации, при этом внятный и привлекательный образ будущего такого форпоста может появиться у города только тогда, когда три города — старый Кенигсберг, советский Калининград и современный и динамично развивающийся мегаполис — будут увязаны в единую и гармоничную архитектурно-культурную конструкцию.

Янтарная комната в Екатерининском дворце. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Величкин
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Ускользающая красота: пять мест, где искали Янтарную комнату

Очевидно и то, что здесь должна ощущаться явная, неразрывная и все более тесная цивилизационная связь с Россией — и это уже важная федеральная задача, за которую после упразднения в России Министерства регионального развития, увы, никто в нашей стране не отвечает.
Радует в связи с этим, что Калининград входит в число городов, которые в 2018 году примут у себя матчи чемпионата мира по футболу. Надеюсь, это событие станет важным объединяющим фактором для жителей этого отдаленного региона, а также тем обстоятельством, которое еще раз подтвердит, что Калининградская область — это все-таки Россия, а не территория со смутным прошлым и без определенного будущего.

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Зиновьевский клуб
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