О "неправильном" польском политике, уже год сидящем по "русской статье"

Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Май 2017 года оказался богатым на разные события. Возможно, поэтому отечественные СМИ не уделили внимания годовщине тюремного заключения лидера партии "Смена" Матеуша Пискорского, который был арестован польскими спецслужбами 18 мая 2016 года — в день его рождения. Год спустя свое сорокалетие он встретил в тюрьме.

Станислав Ежи Лец как-то заметил, что "и бесправие может быть кодифицированным". Словно желая дать подтверждение этому афоризму, кичащиеся своей "цивилизованностью" польские власти более года продержали известного политика за решеткой, так и не удосужившись предъявить ему официальное обвинение. Ничтоже сумняшеся они продлили срок заключения Пискорскому еще на три месяца. И едва ли эта "пролонгация" окажется последней.

Пискорский и "Самооборона" Анджея Леппера

Чем же так прогневал коллег по польскому политическому цеху Матеуш Пискорский? Обратимся к фактам его биографии. Старт политической карьеры Пискорского пришелся на 2002 год, когда 25-летний преподаватель политологии Щецинского университета вступил в партию "Самооборона Республики Польской", которую создал и многие годы возглавлял Анджей Леппер. Как член этой партии в 2005 году Пискорский прошел в депутаты сейма. В 2007-м стал пресс-секретарем "Самообороны", вскоре основал в Варшаве Европейский центр геополитических исследований. На тот момент казалось, что карьера 30-летнего политика складывается успешно.

Однако 5 августа 2011 года в Варшаве в своем рабочем кабинете был найден повешенным Анджей Леппер. Хотя полиция заявила о самоубийстве бывшего вице-маршала сейма и бывшего вице-премьера правительства Польши, поверили ей далеко не все. Сразу же возникла версия, согласно которой произошло убийство, носящее политический характер.

Стоит напомнить, что Леппер, получивший третий результат на президентских выборах 2005 года (он собрал более 15% голосов), являлся противником вступления Польши в Европейский союз и выступал за проведение референдума по вопросу размещения на территории Польши объектов американской ПРО. Это явно противоречило планам польской политической элиты, претендующей на роль американского надсмотрщика в Восточной Европе.

Как бы то ни было, но причины и обстоятельства смерти Леппера до сих пор до конца не выяснены.

Арест

После смерти Леппера Матеуш Пискорский некоторое время возглавлял "Самооборону", а в 2015 году отправился в самостоятельное политическое плавание, создав партию "Смена".

Годом ранее, в марте 2014-го, Пискорский возглавлял миссию международных наблюдателей на референдуме в Крыму, затем поддержал создание ДНР и ЛНР. Ориентирами "Смены" во внутренней и внешней политике были социальная справедливость и реальная, а не мифическая независимость Польши. И, как признают сторонники Пискорского, в их планы входило издание книги "Кто убил Анджея Леппера?"

© Фото предоставлено партией "Смена"/Tomasz Gzell Лидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский © Фото предоставлено партией "Смена"/Tomasz Gzell Лидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский

Судя по всему, появление на политической сцене Польши партии, открыто провозглашавшей иные приоритеты, всерьез испугало президента Польши Анджея Дуду, Ярослава Качиньского, партию "Право и справедливость" (ПиС).

18 мая 2016 года, когда Матеуш Пискорский повез детей в школу, он был арестован. Задержавшие его сотрудники "компетентных органов" еще и напакостили, припарковав автомобиль задержанного ими человека на место для машин инвалидов. Чтобы забрать ее, родственники Пискорского были вынуждены заплатить штраф.

Тюрьма и травля

Если выдвинуть официальные обвинения против Пискорского польские власти не могут уже второй год, то его травля началась незамедлительно и идет полным ходом. Его обвинили в шпионаже в пользу России, Ирака и Китая! Комментируя арест Пискорского, лауреат премии имени Олеся Бузины журналистка Галина Сапожникова справедливо заметила : "Какими только "званиями" его не наделял интернет — "ультраправый", "ультралевый", "панславист", "украинофоб", "фашист", "державный шовинист", "рука Кремля", "польский националист", "лучший враг США" и так далее — в реальности он не соответствовал ни одной из этих характеристик. "Шпионы" не ездят по миру с лекциями и не дают бесконечные интервью. "Шпионы" не заявляют о своей позиции открыто. "Шпионов" не травят публично — так, как травили его".

В обстановке развернувшейся на Западе антироссийской истерии политическим противникам Пискорского и якобы независимым западным журналистам особенно нравится писать и говорить про "руку Кремля" или "руку Москвы". Отвечая на их инсинуации, Пискорский прямо заявил: "Мы не являемся ни рукой, ни ногой, ни какой-то другой частью тела Путина, Кремля или Москвы. Если выразиться емко, то мы сторонники польской идентичности. Наша партия настаивает на пересмотре приватизации 90-х годов. Недопустимо, когда 85% банков в стране принадлежат иностранцам. "Смена" выступает также за выход Польши из НАТО. Партия с уважением относится к социалистическому периоду развития страны и требует отмены закона о люстрации".

Любой непредвзятый человек, видевший и слышавший Пискорского, подтвердит, что он — пропольский политик, который вместе с тем вполне обоснованно считает, что для поляков будет лучше не конфликтовать с Россией, а иметь с ней добрососедские и взаимовыгодные отношения. Таких устремлений Пискорскому и не простили.

© Фото предоставлено партией "Смена"/Jevgeni Zautin Лидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский © Фото предоставлено партией "Смена"/Jevgeni Zautin Лидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский

Бессмысленно доказывать ориентированной на Вашингтон политической элите Польши то, что Пискорский не пророссийский, а пропольский политик. Дело в том, что в самом желании иметь с Российской Федерацией нормальные отношения официальная Варшава усматривает угрозу национальной безопасности страны. Клевеща на Пискорского, его политические противники одновременно бьют и по нему, и по России. Неудобных для себя аргументов польские политики, как правило, не слышат, а все неудобные вопросы просто игнорируют. Обвинять же Россию, как мы хорошо знаем, они способны в чем угодно, даже в гибели самолета президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года под Смоленском (см. "Избирательная эксгумация").

Избиение

Рассказывая о Пискорском, один из его родственников поведал журналистам: "Матеуш думал, что живет в знаменитом свободном европейском мире. Но на самом деле все изменилось. Нет хваленой европейской демократии. Нет свободы слова, свободы мнений. Система стремительно движется в обратном направлении".

В действительности ситуация еще хуже: жизнь и здоровье Пискорского находятся под угрозой. В тюрьме у него начала болеть спина. Чтобы уменьшить боль, тюремный врач предписал надевать наручники спереди. Это решение привело… к избиению заключенного. Согласно официальному заявлению заместителя председателя партии Конрада Рекаша, когда Пискорскому стали надевать "браслеты" сзади, он "потребовал, чтобы наручники на него надели, держа руки спереди, а не за спиной. В ответ офицер набросился на него, опрокинул и начал пинать; телесные повреждения были зафиксированы врачом".

Система еще раз продемонстрировала то, что она "стремительно движется в обратном направлении". Система не только мстит Пискорскому, но и стремится преподать полякам наглядный урок на будущее…

В многовековой истории Польши немало позорных страниц. Мне доводилось писать о гибели десятков тысяч красноармейцев в польских лагерях смерти, о роли Польши в развязывании Второй мировой войны, об уничтожении в Польше памятников освобождавшим ее в 1944-1945 годах солдатам и офицерам Красной армии.

Арест и издевательства над Матеушем Пискорским — очередная неприглядная страница польской истории.