США
24.0524 мая13:59МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Зиновьевский клуб

О "неправильном" польском политике, уже год сидящем по "русской статье"

13:3324.05.2017
(обновлено: 13:39 24.05.2017)
0990
© Фото : из архива Биографического института Александра ЗиновьеваОлег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фотоОлег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева

Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Май 2017 года оказался богатым на разные события. Возможно, поэтому отечественные СМИ не уделили внимания годовщине тюремного заключения лидера партии "Смена" Матеуша Пискорского, который был арестован польскими спецслужбами 18 мая 2016 года — в день его рождения. Год спустя свое сорокалетие он встретил в тюрьме.

Суд в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека
Замглавы партии "Смена": материалы дела Пискорского засекречены

Станислав Ежи Лец как-то заметил, что "и бесправие может быть кодифицированным". Словно желая дать подтверждение этому афоризму, кичащиеся своей "цивилизованностью" польские власти более года продержали известного политика за решеткой, так и не удосужившись предъявить ему официальное обвинение. Ничтоже сумняшеся они продлили срок заключения Пискорскому еще на три месяца. И едва ли эта "пролонгация" окажется последней.

Пискорский и "Самооборона" Анджея Леппера

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Секретарь партии "Смена": Пискорский стал первым политзаключенным Польши
Чем же так прогневал коллег по польскому политическому цеху Матеуш Пискорский? Обратимся к фактам его биографии. Старт политической карьеры Пискорского пришелся на 2002 год, когда 25-летний преподаватель политологии Щецинского университета вступил в партию "Самооборона Республики Польской", которую создал и многие годы возглавлял Анджей Леппер. Как член этой партии в 2005 году Пискорский прошел в депутаты сейма. В 2007-м стал пресс-секретарем "Самообороны", вскоре основал в Варшаве Европейский центр геополитических исследований. На тот момент казалось, что карьера 30-летнего политика складывается успешно.

© РИА Новости / Леонид Свиридов Анджей Леппер, лидер польской партии "Самооборона"
© РИА Новости / Леонид Свиридов
Анджей Леппер, лидер польской партии "Самооборона"

Однако 5 августа 2011 года в Варшаве в своем рабочем кабинете был найден повешенным Анджей Леппер. Хотя полиция заявила о самоубийстве бывшего вице-маршала сейма и бывшего вице-премьера правительства Польши, поверили ей далеко не все. Сразу же возникла версия, согласно которой произошло убийство, носящее политический характер.

Стоит напомнить, что Леппер, получивший третий результат на президентских выборах 2005 года (он собрал более 15% голосов), являлся противником вступления Польши в Европейский союз и выступал за проведение референдума по вопросу размещения на территории Польши объектов американской ПРО. Это явно противоречило планам польской политической элиты, претендующей на роль американского надсмотрщика в Восточной Европе.

Как бы то ни было, но причины и обстоятельства смерти Леппера до сих пор до конца не выяснены.

Арест

После смерти Леппера Матеуш Пискорский некоторое время возглавлял "Самооборону", а в 2015 году отправился в самостоятельное политическое плавание, создав партию "Смена".

Памятник благодарности Красной Армии в польском городе Мелец. Архивное фото
© Фото : Kroton
Польский политик: надо поучиться у России отношению к общей истории

Годом ранее, в марте 2014-го, Пискорский возглавлял миссию международных наблюдателей на референдуме в Крыму, затем поддержал создание ДНР и ЛНР. Ориентирами "Смены" во внутренней и внешней политике были социальная справедливость и реальная, а не мифическая независимость Польши. И, как признают сторонники Пискорского, в их планы входило издание книги "Кто убил Анджея Леппера?"

© Фото предоставлено партией "Смена"/Tomasz GzellЛидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский
© Фото предоставлено партией "Смена"/Tomasz Gzell
Лидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский

Судя по всему, появление на политической сцене Польши партии, открыто провозглашавшей иные приоритеты, всерьез испугало президента Польши Анджея Дуду, Ярослава Качиньского, партию "Право и справедливость" (ПиС).

18 мая 2016 года, когда Матеуш Пискорский повез детей в школу, он был арестован. Задержавшие его сотрудники "компетентных органов" еще и напакостили, припарковав автомобиль задержанного ими человека на место для машин инвалидов. Чтобы забрать ее, родственники Пискорского были вынуждены заплатить штраф.

Тюрьма и травля

Солдаты польской армии. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Польша в концепции обороны назвала Россию главным вероятным противником
Если выдвинуть официальные обвинения против Пискорского польские власти не могут уже второй год, то его травля началась незамедлительно и идет полным ходом. Его обвинили в шпионаже в пользу России, Ирака и Китая! Комментируя арест Пискорского, лауреат премии имени Олеся Бузины журналистка Галина Сапожникова справедливо заметила: "Какими только "званиями" его не наделял интернет — "ультраправый", "ультралевый", "панславист", "украинофоб", "фашист", "державный шовинист", "рука Кремля", "польский националист", "лучший враг США" и так далее — в реальности он не соответствовал ни одной из этих характеристик. "Шпионы" не ездят по миру с лекциями и не дают бесконечные интервью. "Шпионы" не заявляют о своей позиции открыто. "Шпионов" не травят публично — так, как травили его".

В обстановке развернувшейся на Западе антироссийской истерии политическим противникам Пискорского и якобы независимым западным журналистам особенно нравится писать и говорить про "руку Кремля" или "руку Москвы". Отвечая на их инсинуации, Пискорский прямо заявил: "Мы не являемся ни рукой, ни ногой, ни какой-то другой частью тела Путина, Кремля или Москвы. Если выразиться емко, то мы сторонники польской идентичности. Наша партия настаивает на пересмотре приватизации 90-х годов. Недопустимо, когда 85% банков в стране принадлежат иностранцам. "Смена" выступает также за выход Польши из НАТО. Партия с уважением относится к социалистическому периоду развития страны и требует отмены закона о люстрации".

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
Польша считает Россию главной угрозой НАТО, заявил Солох

Любой непредвзятый человек, видевший и слышавший Пискорского, подтвердит, что он — пропольский политик, который вместе с тем вполне обоснованно считает, что для поляков будет лучше не конфликтовать с Россией, а иметь с ней добрососедские и взаимовыгодные отношения. Таких устремлений Пискорскому и не простили.

© Фото предоставлено партией "Смена"/Jevgeni ZautinЛидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский
© Фото предоставлено партией "Смена"/Jevgeni Zautin
Лидер польской политической партии "Смена" Матеуш Пискорский

Бессмысленно доказывать ориентированной на Вашингтон политической элите Польши то, что Пискорский не пророссийский, а пропольский политик. Дело в том, что в самом желании иметь с Российской Федерацией нормальные отношения официальная Варшава усматривает угрозу национальной безопасности страны. Клевеща на Пискорского, его политические противники одновременно бьют и по нему, и по России. Неудобных для себя аргументов польские политики, как правило, не слышат, а все неудобные вопросы просто игнорируют. Обвинять же Россию, как мы хорошо знаем, они способны в чем угодно, даже в гибели самолета президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года под Смоленском (см. "Избирательная эксгумация").

Избиение

Рассказывая о Пискорском, один из его родственников поведал журналистам: "Матеуш думал, что живет в знаменитом свободном европейском мире. Но на самом деле все изменилось. Нет хваленой европейской демократии. Нет свободы слова, свободы мнений. Система стремительно движется в обратном направлении".

Памятник советским войнам в Польше. Архивное фото
© Flickr / Paweł Kabański
В Варшаве осквернили кладбище советских солдат

В действительности ситуация еще хуже: жизнь и здоровье Пискорского находятся под угрозой. В тюрьме у него начала болеть спина. Чтобы уменьшить боль, тюремный врач предписал надевать наручники спереди. Это решение привело… к избиению заключенного. Согласно официальному заявлению заместителя председателя партии Конрада Рекаша, когда Пискорскому стали надевать "браслеты" сзади, он "потребовал, чтобы наручники на него надели, держа руки спереди, а не за спиной. В ответ офицер набросился на него, опрокинул и начал пинать; телесные повреждения были зафиксированы врачом".

Вид на Гнезно, Польша.
© Фото : Wulfstan
В польском Гнезно похитили памятную доску, сделанную в честь красноармейцев
Система еще раз продемонстрировала то, что она "стремительно движется в обратном направлении". Система не только мстит Пискорскому, но и стремится преподать полякам наглядный урок на будущее…

В многовековой истории Польши немало позорных страниц. Мне доводилось писать о гибели десятков тысяч красноармейцев в польских лагерях смерти, о роли Польши в развязывании Второй мировой войны, об уничтожении в Польше памятников освобождавшим ее в 1944-1945 годах солдатам и офицерам Красной армии.

Арест и издевательства над Матеушем Пискорским — очередная неприглядная страница польской истории.

Комментировать
+
Зиновьевский клуб
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена