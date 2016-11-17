Избирательная эксгумация

Олега Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"
Останки четы Качиньских извлекли из саркофага, размещенного в Королевском замке Вавель, и направили для дальнейшего изучения в центр судебной медицины. Всего же планируется изучить останки 83 жертв смоленской катастрофы. В Польше утверждают, что их всестороннее исследование останков погибших позволит разобраться, в том числе, и в причинах катастрофы. Но разве они еще не ясны?
Настораживает и то, что ранее прошла информация о том, что найдена новая звукозапись. У специалистов эта "находка" вызвала скепсис. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко заявил "Российской газете": "все выписки радиообмена между диспетчерами и экипажем воздушного судна опубликованы, находятся в открытом доступе… Расшифровка аудиозаписи, составление так называемого протокола ведения радиосвязи проводилось специалистами Межгосударственного авиационного комитета совместно с представителями Польши. И под этим протоколом стоят также подписи специалистов от польской стороны… Если там что-то появится новое, то надо будет ставить вопрос, а откуда это появилось, не является ли это каким-то техническим воздействием на те аудиозаписи, которые были".
Есть веские основания сомневаться в том, что инициаторы эксгумации до сих пор не знают причин катастрофы. Или у них иные цели? Так, к примеру, считает бывший президент Польши Бронислав Коморовский. Он сказал журналистам, что партия "Право и справедливость" (ПиС)нуждается в эксгумации, чтобы продолжать озвучивать свои инсинуации против политических конкурентов внутри страны.
Думается, что все же не эта цель для "писовцев" является главной. Некоторые из них не скрывают того, что рассчитывают найти подтверждения причастности России к гибели самолета. А министр обороны Польши "писовец" Антони Мачеревич прямо утверждал это и до эксгумации. По его мнению, то, "что случилось под Смоленском, имело целью лишить Польшу руководства, которое вело наш народ к независимости".
О том, что польский народ вот уже четверть века находится в зависимости от Вашингтона, Мачеревич не упомянул.
Факты против инсинуаций
На деле ждать сенсации от исследования останков не приходится.
В итоге роковое решение было принято, хотя авиадиспетчеры своевременно предупреждали поляков о плохих метеоусловиях в Смоленске, и предлагали им лететь на другой аэродром. Однако все предостережения поляками были проигнорированы.
Тот факт, что непосредственной причиной катастрофы самолета Качиньского стали ошибки в действиях экипажа, ранее признавали и польские эксперты.
Все это позволяет сделать однозначный вывод: никакой вины России в трагедии с самолетом Качиньского нет. И это очевидно для любого объективного наблюдателя.
О Качиньском
В 2010 году похороны Качиньского проигнорировали руководители США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и других государств. Напротив, президент России Дмитрий Медведев не только побывал в Кракове на похоронах четы Качиньских, но объявил в России 12 апреля общенациональный траур по гражданам Польши, погибшим в результате крушения лайнера.
Показательно, что после 2011 года российско-польские отношения неуклонно ухудшались. Польские вандалы, крушившие памятники советским воинам-освободителям, как и их покровители в органах государственной власти, не печалились о переживаниях граждан России и других бывших союзных республик, чьи деды и прадеды погибли, освобождая Польшу от гитлеровцев.
О Катыни
Хотя дискуссия о том, кто виновен в гибели поляков в Катыни, далека от своего завершения, а польская версия вызывает массу вопросов. Ясных и убедительных ответов на них у Варшавы не было ни в 2010 году, ни сейчас.
С тех пор минуло 16 лет, но никакого интереса к эксгумации останков Варшава не проявляет. И это после того, как по жертвам Катыни Варшава устроила вселенский плач и вспоминает о них по любому поводу.
Информационная война против России
Возникают вопросы: в 9-й могиле лежат поляки "второго сорта"? Или Варшава боится того, что эксгумация, проведенная международной комиссией, принесет результаты, разоблачающие польскую версию катынских событий? Показательно, что в ответ на вопрос о 9-й могиле, польские политики и журналисты, как правило, пожимают плечами и говорят, что впервые о ней слышат.
Наконец, главное. Складывается впечатление, что руководству Польши и политической элите этой страны не нужна правда ни о виновниках катынской трагедии, ни по вопросу о причинах гибели 96 граждан Польши в результате крушения лайнера президента Качиньского под Смоленском. Эти и другие вопросы интересуют официальную Варшаву, главным образом, с точки зрения использования их в информационно-психологической войне против России, которую Польша ведет давно и энергично.
И как показывают события последнего времени, окончания этой войны не предвидится…