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Зиновьевский клуб

Избирательная эксгумация

15:3517.11.2016
(обновлено: 14:12 23.12.2016)
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Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© Фото: из архива Биографического института Александра Зиновьева

Олега Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Могила президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, погибших в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, в Вавельском замке Кракова, Польша
© AP Photo/ Markus Schreiber
В Польше завершили вскрытие останков Леха Качиньского и его супруги
В Польше в начале этой недели были эксгумированы останки Леха и Марии Качиньских. Бывший президент Польши и его супруга погибли 10 апреля 2010 года. В этот день при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" потерпел крушение самолет Качиньского, который летел на траурные мероприятия в Катыни. Погибли все 96 находившихся на борту человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа.

Останки четы Качиньских извлекли из саркофага, размещенного в Королевском замке Вавель, и направили для дальнейшего изучения в центр судебной медицины. Всего же планируется изучить останки 83 жертв смоленской катастрофы. В Польше утверждают, что их всестороннее исследование останков погибших позволит разобраться, в том числе, и в причинах катастрофы. Но разве они еще не ясны?

© Ruptly
Прибытие в Вавель машин специальных медслужб для эксгумации тел Качиньских

Настораживает и то, что ранее прошла информация о том, что найдена новая звукозапись. У специалистов эта "находка" вызвала скепсис. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко заявил "Российской газете": "все выписки радиообмена между диспетчерами и экипажем воздушного судна опубликованы, находятся в открытом доступе… Расшифровка аудиозаписи, составление так называемого протокола ведения радиосвязи проводилось специалистами Межгосударственного авиационного комитета совместно с представителями Польши. И под этим протоколом стоят также подписи специалистов от польской стороны… Если там что-то появится новое, то надо будет ставить вопрос, а откуда это появилось, не является ли это каким-то техническим воздействием на те аудиозаписи, которые были".

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Минеев
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У Польши нет приоритетной версии о причине авиакатастрофы под Смоленском

Есть веские основания сомневаться в том, что инициаторы эксгумации до сих пор не знают причин катастрофы. Или у них иные цели? Так, к примеру, считает бывший президент Польши Бронислав Коморовский. Он сказал журналистам, что партия "Право и справедливость" (ПиС)нуждается в эксгумации, чтобы продолжать озвучивать свои инсинуации против политических конкурентов внутри страны.

Думается, что все же не эта цель для "писовцев" является главной. Некоторые из них не скрывают того, что рассчитывают найти подтверждения причастности России к гибели самолета. А министр обороны Польши "писовец" Антони Мачеревич прямо утверждал это и до эксгумации. По его мнению, то, "что случилось под Смоленском, имело целью лишить Польшу руководства, которое вело наш народ к независимости".

О том, что польский народ вот уже четверть века находится в зависимости от Вашингтона, Мачеревич не упомянул.

© AP Photo/ Jarek Praszkiewicz
Спецмашина с эксгумированными телами Леха и Марии Качиньских выезжает из Вавельского замка в Кракове, Польша. 15 ноября 2016

Факты против инсинуаций

На деле ждать сенсации от исследования останков не приходится.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Минеев
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Польша опубликовала часть документов о расследовании смоленской катастрофы
Причины трагедии, произошедшей 10 апреля 2010 года, были выяснены быстро. В 2011 году, то есть уже более пяти лет назад, Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о результатах технического расследования. Согласно ему, системными причинами катастрофы являлись недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Непосредственной же причиной крушения лайнера стало решение экипажа при видимости 100 метров не уходить на запасной аэродром, а совершить посадку. Выяснилось и то, что в кабине лайнера находился посторонний человек, настойчиво оказывавший воздействие на командира лайнера, добиваясь от него принятия решения посадить самолет в аэропорту "Смоленск-Северный".

В итоге роковое решение было принято, хотя авиадиспетчеры своевременно предупреждали поляков о плохих метеоусловиях в Смоленске, и предлагали им лететь на другой аэродром. Однако все предостережения поляками были проигнорированы.

Тот факт, что непосредственной причиной катастрофы самолета Качиньского стали ошибки в действиях экипажа, ранее признавали и польские эксперты.

Все это позволяет сделать однозначный вывод: никакой вины России в трагедии с самолетом Качиньского нет. И это очевидно для любого объективного наблюдателя.

О Качиньском

В 2010 году похороны Качиньского проигнорировали руководители США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и других государств. Напротив, президент России Дмитрий Медведев не только побывал в Кракове на похоронах четы Качиньских, но объявил в России 12 апреля общенациональный траур по гражданам Польши, погибшим в результате крушения лайнера.

© AP Photo/ Markus Schreiber
Свечи перед Президентским дворцом в память о погибшем президенте Лехе Качиньском

Памятник воинам Красной Армии в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo/ Czarek Sokolowski
МИД России возмущен борьбой с советскими памятниками в Польше
Думаю, решение объявить общенациональный траур по гражданам Польши, да еще в День космонавтики, было ошибочным: никакой вины России в катастрофе самолета не было, а шаги навстречу и уступки польская политическая элита всегда воспринимала как проявление слабости с нашей стороны. Рассчитывать на потепление отношений с Варшавой было наивно.

Показательно, что после 2011 года российско-польские отношения неуклонно ухудшались. Польские вандалы, крушившие памятники советским воинам-освободителям, как и их покровители в органах государственной власти, не печалились о переживаниях граждан России и других бывших союзных республик, чьи деды и прадеды погибли, освобождая Польшу от гитлеровцев.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин: Москва готова к восстановлению политического диалога с Варшавой
Не будем забывать и о том, что Качиньский был одним из инициаторов появления в Варшаве площади имени Джохара Дудаева. В 2008 году он во главе во главе группы восточноевропейских русофобов летал в Тбилиси, чтобы поддержать президента Грузии Михаила Саакашвили после провала грузинской агрессии в Южной Осетии. Более того, в те дни Качиньский во всеуслышание клеветал на Россию, обвиняя нашу страну в нападении на Грузию. Да и в Смоленск президент Польши и его спутники летели не только для того, чтобы почтить память жертв катынского расстрела, но и с провокационной целью – еще раз обвинять в гибели польских военнопленных Советский Союз и вновь произнести, мягко говоря, нелестные слова в адрес современной России.

© REUTERS/ Agencja Gazeta/Michal Lepecki
Журналисты ждут начала церемонии эксгумации тел Леха и Марии Качиньских из Вавельского замка в Кракове, Польша. 15 ноября 2016 года

О Катыни

Хотя дискуссия о том, кто виновен в гибели поляков в Катыни, далека от своего завершения, а польская версия вызывает массу вопросов. Ясных и убедительных ответов на них у Варшавы не было ни в 2010 году, ни сейчас.

Памятник благодарности Красной Армии в польском городе Мелец. Архивное фото
© Фото: Kroton
Польский политик: надо поучиться у России отношению к общей истории
Показательна история с могилой №9, обнаруженной в 2000 году в 500 метрах от польского мемориального кладбища в Катынском лесу. Москва сообщила о ней Варшаве, и 13 апреля 2000 года, в 57-ю годовщину заявления Йозефа Геббельса по Катыни, супруга президента Польши Александра Квасьневского Иоланта побывала в Катыни и возложила цветы на 9-ю могилу.

С тех пор минуло 16 лет, но никакого интереса к эксгумации останков Варшава не проявляет. И это после того, как по жертвам Катыни Варшава устроила вселенский плач и вспоминает о них по любому поводу.

Информационная война против России

Возникают вопросы: в 9-й могиле лежат поляки "второго сорта"? Или Варшава боится того, что эксгумация, проведенная международной комиссией, принесет результаты, разоблачающие польскую версию катынских событий? Показательно, что в ответ на вопрос о 9-й могиле, польские политики и журналисты, как правило, пожимают плечами и говорят, что впервые о ней слышат.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo/ Alik Keplicz
Мифы о России. Экс-посол Польши рассказала, что убивает отношения с Москвой
Интересно, как это им удается?

Наконец, главное. Складывается впечатление, что руководству Польши и политической элите этой страны не нужна правда ни о виновниках катынской трагедии, ни по вопросу о причинах гибели 96 граждан Польши в результате крушения лайнера президента Качиньского под Смоленском. Эти и другие вопросы интересуют официальную Варшаву, главным образом, с точки зрения использования их в информационно-психологической войне против России, которую Польша ведет давно и энергично.

И как показывают события последнего времени, окончания этой войны не предвидится…

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