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Зиновьевский клуб

"Курчатник" плюс "Зиновейник": как преодолеть разрыв между науками

21:3304.04.2017
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Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"

Быть приглашенным провести Третий логический семинар Александра Зиновьева в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" — честь немалая, если представить себе уровень участников этого знаменательного события. НИЦ "Курчатовский институт" — флагман российской науки не только в сфере, обозначенной в названии центра, но и многого другого, о чем увлеченно рассказывал в своем почти часовом выступлении Михаил Ковальчук, президент центра. "Курчатник", как центр давно называют в народе, бесспорно является настолько привлекательной площадкой (я имею в виду не только строго профильных специалистов), что и президент России Владимир Путин, и глава Федерального собрания Валентина Матвиенко посещали эту гигантскую исследовательскую структуру.

Для Биографического института Александра Зиновьева, выступающего с развернутой программой укрепления и поддержки творческого наследия выдающегося российского ученого и мыслителя, поддержка и участие в организации проведения семинара на таком уровне означает прежде всего понимание и ответственность российской науки перед национальным достоянием страны — перед тем, что воплощает в себе созвездие работ философа.

Генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Мифы против логики, или Почему люди разучились мыслить
Значение учения Александра Зиновьева в российской и мировой науке — особая сфера, где пересекаются не только интересы науки и культуры. Здесь неизбежно и влияние политического решения: все, связанное с многогранной деятельностью российского мыслителя, так или иначе, с разными формулировками, всегда упирается в так называемое "политическое решение" наверху. Это и захоронение на Новодевичьем кладбище, и установка памятника в Костроме, и создание Международного научно-образовательного центра в МГУ, Общественного центра Александра Зиновьева (ЗИНОТЕКА) и многое другое.

Тем дороже становится серия Логических семинаров, ставшая возможной благодаря президентскому гранту от 5.04.2016 № 68-рп, проведенная дважды на площадке Президиума РАН и в сердце Курчатовского центра. Символика богатая и многозначная, как многозначна логика Александра Зиновьева.

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© РИА Новости. Максим Блинов
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Развал советского знаниевого проекта и глобальное оглупление
В просторном зале Дома культуры Курчатовского центра собралось более 80 ученых — "физиков и лириков" России, ДНР, Китая, неслучайно оказавшихся на этой интеллектуальной площадке. Научное сообщество со стороны "Курчатника" и МГУ им. М.В.Ломоносова было представлено емкими докладами экспертов-физиков: профессора Нарайкина О.С., профессора Твердислова В.А., профессора Анохина К.В. Но и логический фронт тоже не отставал — строго аналитический доклад Солодухина Ю.Н., логика, верного ученика и последователя Александра Зиновьева, о сравнительной роли когнитивистики и логики произвел сильнейшее впечатление на аудиторию. Логический семинар по традиции вел Владимир Лепехин, философ, аналитик, много сделавший в направлении осознания и открытия феномена Зиновьева для отечественной науки.

© Фото: Дарья Дегтярева/ портал "Научная Россия"
Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева участвует в Логическом семинаре в Доме культуры Курчатовского института

Автор рассказала о знаменательности встречи "Зиновейника" в стенах Дома культуры Курчатовского института, который Александр Зиновьев впервые посетил 50 лет назад. Тогда здесь проходила закрытая выставка "запрещенного" русского художника Павла Филонова. Именно на эту выставку и пришел профессор Зиновьев со своими студентами: он увлекался искусством и радел за его развитие в суровом XX веке.

А благодаря содействию Михаила Ковальчука, президента НИЦ "Курчатовский институт", Александр Зиновьев оказался в этом месте во второй раз — 29 марта 2017 года.

Третий из цикла запланированных Логических семинаров был посвящен когнитивистике, комплексной логике и логической физике. Сегодня между гуманитарными и естественными науками образовался серьезный разрыв. И этот разрыв выражается даже не в кризисе, а в настоящей деградации и — можно смело утверждать — деструкции научного знания.

Национальный исследовательский центр Курчатовский институт. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Ученых Курчатовского института наградили за вклад в ядерную безопасность
Это особенно заметно в гуманитарных науках — изучение важнейших проблем общества отходит на второй план перед возрождающимися концепциями схоластики и метазнания. На фоне этого падает и интерес к логике, науке наук, необходимость в которой сегодня видят только в юриспруденции и программировании.

В ходе дискуссии была предпринята попытка выяснить, насколько универсальна сегодня логика в науке, могут ли ученые найти между собой общий язык. Современная наука, развиваясь, порождает все новые области научного знания со своей специфической терминологией и понятийным аппаратом. Это приводит к тому, что ученые говорят на разных языках и все с большим трудом понимают друг друга. Задача — найти или выработать единый язык, понятный и "физикам", и "лирикам".

Продолжил семинар президент НИЦ "Курчатовский институт" член-корресподент РАН М.В. Ковальчук. Он отметил, что сегодня при смене парадигмы развития науки философское осмысление принимает особую значимость, хотя интерес к гуманитарному знанию сегодня совсем потух в пользу естественных наук.

Но чтобы наше общество могло отвечать всем требованиям и справляться со всеми вызовами современности, необходимо создавать природоподобную техносферу через конвергенцию нескольких наук, сопряжение гуманитарных и естественных дисциплин, превращение гуманитарного знания в технологии. Без соединения в этой техносфере как природного, так и цивилизационного мы рискуем прийти к ресурсному коллапсу.

Сомалийская девушка в лагере ООН на востоке Кении. Архивное фото
© AP Photo/ Jerome Delay
В ООН сообщили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
"Это очень важная составляющая часть перехода к новому цивилизационному технологическому укладу, — подчеркнул М.В. Ковальчук. — Сначала было единое знание — натурфилософия. Оно разделилось на естественные и гуманитарные науки. За две сотни лет образовалось множество дисциплин внутри двух блоков, и сегодня происходит великое слияние наук".

По мнению Ковальчука, сейчас человечество переживает глобальный цивилизационный кризис, и его устойчивое развитие под вопросом. Оно требует огромного количества ресурсов, причем не только энергетических. Речь идет о питьевой воде, биоресурсах, продовольствии. Выход из этой ситуации глава НИЦ КИ видит в создании природоподобной техносферы. Это подразумевает включение современных технологий в естественный природный ресурсооборот, создание природоподобных технологий и систем. Эти процессы уже идут на базе объединения различных наук из естественнонаучного и гуманитарного блоков.

Зиновьевский клуб: Постсоветская система образования: проблемы и перспективы
© РИА Новости
Зиновьевский клуб: "Постсоветская система образования: проблемы и перспективы"
В докладе "Мозг, сознание, интеллект (проект "когнитома") руководителя отдела нейронаук НИЦ "Курчатовский институт" К.В. Анохина была затронута проблема сознания в комплексной логике А.А. Зиновьева и теория когнитивных систем. А заведующий кафедрой биофизики физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Твердислов рассказал о логических проблемах биофизики.

Принимая эстафету от Михаила Ковальчука, с докладом "Природоподобные технологии — новые вызовы и новая философия развития" выступил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" О.С. Нарайкин, отметивший, что "новая технологическая революция изменит лицо цивилизации, а на новый технологический уклад окажут наибольшее влияние конвергентные науки".

"Наследие Зиновьева — это великая вещь. Мне кажется, что сегодня это очень важно с точки зрения философии естествознания. Это важная часть перехода к новому цивилизационному укладу", — эта мысль убедительно прозвучала в выступлении президента НИЦ "Курчатовский институт" М.В. Ковальчука.

Генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Мифы против логики, или Почему люди разучились мыслить
Хочется надеяться, что именно заседания Логического семинара Александра Зиновьева в рамках проекта "Сохранение и приумножение научного (логико-философского) наследия А.А. Зиновьева" и ознаменуют наконец-то серьезное и долго ожидаемое признание ценности вклада отечественного философа в развитие мировой и российской науки в ХХI веке.

Актуальность призыва Александра Зиновьева "переумнить Запад" сейчас, как никогда, очевидна. И в завершение Третьего логического семинара в присутствии высоких академических умов и экспертов были произнесены слова: "Да с такими умами можно целые горы свернуть!"

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