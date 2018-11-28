Средства на фундаментальные исследования в вузах могут включить в бюджет

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к моменту формирования бюджета 2020 года возможно внесение изменений в нормативную базу, которое позволит выделять деньги вузам на фундаментальные исследования.

"Я думаю, что сейчас нам предстоит это проработать с министерством финансов. Это не так быстро делается: бюджет принят. Но я думаю, что это поручение, которое у нас, уже к моменту формирования бюджета 2020 года мы сможем это сделать", — заявила журналистам Голикова.

"Наука в ее классическом виде — фундаментальная науке из вузов ушла. Это было ещё в 2010 году. Начиналось этот с простого действия, которое связано с уточнением бюджетной классификации, а закончилось тем, что фундаментальная наука просто ушла из вузов. Но сегодня вузы без фундаментальной науки сосуществовать не могут, потому что сегодня там рождается высокое знание, которые призвано потом идти в экономику, в научные учреждения и так далее", — заявила вице-премьер.

"Конечно, возможность развития фундаментальной науки в вузах, а не только прикладной науки в вузах, привлечение преподавателей, которые обладают соответствующими научными компетенциями, тоже даёт возможность развивать новые тренд, вдыхать новую жизнь в высшие учебные заведения. Потому что сегодня они работают либо по грантам, либо за счёт внебюджетных источников, которые предоставляет бизнес. Я считаю, что вполне законная постановка вопроса ими о том, чтобы вернуть фундаментальную науку в вузы", — резюмировала она.

В среду Голикова посетила соревновательную площадку финала II Национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills в Москве. Говоря о федеральном проекте "Молодые профессионалы", она отметила, что в настоящее время на завершающей стадии находится подготовка и утверждение федеральных проектов как структуры каждого национального проекта.

"Вы знаете, что в структуре национального проекта "Образование" есть федеральный проект "Молодые профессионалы". Мы с учетом развития движения WorldSkills в России оснащаем наши СПО по стандартам WorldSkills и внедряем демонстрационные экзамены в деятельность средних профессиональных учебных заведений по всей стране. Это важно. Сегодня СПО оказались в полномочиях регионов, и нам нужно консолидировать усилия СПО для подготовки рабочих кадров, потому что сегодня это главный вызов, который стоит перед экономикой страны", — сказала Голикова.