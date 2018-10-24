Ростех принимает участие в Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Представители 38 предприятий, входящих в госкорпорацию Ростех, принимают участие в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018, который открывается в среду в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Ростеха.

"Специалисты Ростеха выступят в соревнованиях по 22 профессиональным компетенциям, среди которых "Инженерный дизайн CAD", "Мехатроника", "Многоосевая обработка на станках с ЧПУ", "Промышленная автоматика", "Реверсивный инжиниринг". Кроме того, молодые профессионалы примут участие в соревнованиях в двух новых компетенциях: "Рекрутер" и "Изготовление изделий из полимерных материалов", — говорится в сообщении.

В этом году результаты соревнований будут представлены только в индивидуальном зачете.

"Для нас WorldSkills — не только участие в чемпионатах профессионального мастерства. Мы проводим большую подготовительную работу. Это и программы централизованного обучения, и чемпионаты внутри холдингов по методике WorldSkills, и проведение командных сборов и тренингов в рамках подготовки к участию в соревнованиях. Лучшие практики движения WorldSkills Russia интегрируются в системы подготовки персонала предприятий Ростеха", — приводится в пресс-релизе комментарий исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

На чемпионате 2017 года команда Ростеха заняла второе место, завоевав 3 золотых медали, 4 серебряных и одну бронзовую.

Организатором WorldSkills Hi-Tech 2018 выступают Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", правительство Свердловской области, Минпромторг РФ и Агентство стратегических инициатив.