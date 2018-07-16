Саймон Бартли: рабочие будущего будут иметь от 20 до 30 разных профессий

Россия будет принимать у себя 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills в августе 2019 года. Чемпионат пройдет в Казани, где сейчас ведется активная подготовка к соревнованиям, которые для представителей рабочих профессий всего мира по важности сопоставимы с Олимпийскими играми. О том, как чемпионаты позволяют изменить качество подготовки кадров в стране, в интервью РИА Новости рассказал Президент WorldSkills International сэр Саймон Бартли:

— Вы только что вернулись из Казани. Как вы оцениваете уровень подготовки нашей страны к чемпионату?

— В Казани прошел совет директоров WorldSkills International (WSI), посвященный подготовке к чемпионату. Скажу, что команда WorldSkills Kazan — 2019 даже превзошла наши ожидания. Полным ходом идет работа над созданием инфраструктуры, рядом с международным аэропортом строится выставочный центр "Казань Экспо", в котором будут проходить соревнования. Я впечатлен объемами инвестиций и темпами строительства. Конечно, нужно многое сделать, но у нас впереди еще год. Российская команда тщательно готовится к тому, чтобы хорошо выступить на соревнованиях.

В чемпионате WorldSkillsKazan 2019 примут участие более 1,5 тысяч участников в возрасте до 25 лет из 60 стран мира. Соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям, а в их организации помогут 2,5 тысячи волонтеров. Ожидается, что мероприятия чемпионата посетят до 250 тысяч человек, а в его деловой программе заявлены 5 тысяч участников и экспертов.

© Фото : пресс-служба WorldSkills Стенд WorldSkillsKazan 2019 © Фото : пресс-служба WorldSkills Стенд WorldSkillsKazan 2019

— Россия стала членом WSI всего 6 лет назад. Мы знаем, что вы активно нас поддерживали в желании присоединиться к движению. Насколько оправдались ваши ожидания?

— Вступление России в 2012 году в WSI действительно создало условия для движения вперед, поскольку мы помогаем решать системные вопросы в области подготовки кадров. Например, такие, как несоответствие системы профобразования мировым стандартам, отсутствие единой системы трансляции лучших практик, стандартов обучения персонала для всех регионов и независимой системы оценки квалификации. Да, изменения, которые я вижу, относятся не только к соревнованиям, но прежде всего к развитию инфраструктуры профессионального образования по всей стране, и это впечатляет.

— Сейчас в России уже запущена масштабная программа обновления системы профессионального образования, в том числе, и по стандартам WorldSkills… © РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк Гендиректор WorldSkills Russia рассказал, как надо оценивать специалистов

— В России WorldSkills давно перестал быть просто чемпионатом. Интерес к движению был очень большой, за 6 лет присоединились все 85 регионов. Сейчас Россия успешно стремится к тому, чтобы доля колледжей, в которых демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills стал одной из форм итоговой аттестации, достигла 50%.

Более того, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills признан единственной в России независимой оценкой подготовки кадров в России, и это очень впечатляющий шаг.

— Как вам кажется, насколько эта программа соответствует реальным запросам рынка?

— Всем нужна независимая экспертиза. Следовательно, работодатели России должны быть благодарны правительству России и российскому оператору движения "Ворлдскиллс Россия" за то, что эти стандарты применяются для оценки обучения конкурентоспособных кадров.

Мы развиваем наши стандарты, а они едины по всем 51 компетенциям, основываясь на понимании требований будущего. Компьютеризация, робототехника, электроника — все меняется так быстро, поэтому мы обновляем стандарты с тем, чтобы работодатели могли получить новые кадры. Причем, делаем это не только в быстро меняющихся профессиях, но и в традиционных — слесарь, укладчик плитки.

— А есть примеры лучших глобальных практик? © Depositphotos / MaykovNikita Оргкомитет чемпионата мира WorldSkills и Coca-Cola заключили соглашение

— Здесь можно упомянуть профессию сварщика, потому что ее характер меняется с вводом нового сварочного оборудования по всему миру. Новое оборудование мы используем на соревнованиях, потому что студенты колледжей должны быть готовы работать на нем на производстве. Сейчас появилась и роботизированная сварка, а десять лет назад такого не было в принципе. Может быть, на соревнованиях в Казани у нас еще не будет сварки роботами, но я удивлюсь, если она не появится у нас в программе к 20121 году, когда в Шанхае пройдет 46-й чемпионат мира WorldSkills Competition.

10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее WorldSkills International (WSI) Россия выиграла право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству. Основные задачи чемпионата — привлечь внимание общества к востребованным профессиям настоящего и будущего, повысить их популярность и создать условия для создания высоких профессиональных стандартов.

— Действительно, современная экономика очень динамична — исчезают устаревшие профессии, рождаются новые. Что в этой ситуации делать молодым людям? Всегда следует иметь запасной вариант и ориентироваться на две профессии? © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Более пяти тысяч человек хотят быть волонтерами WorldSkills-2019 в Казани

— Исследования показывают, что 40 лет назад человек мог освоить примерно 3-4 позиции в одной отрасли. Молодые люди, которые сейчас учатся в школе, скорее всего, будут работать сразу в трех разных отраслях и иметь от 20 до 30 разных профессий. Поэтому, мой ответ на ваш вопрос это — учиться тому, как адаптироваться, как менять себя, потому что в будущем у вас не будет одной профессии в одной отрасли. Сегодня вы можете быть сварщиком, а завтра стать учителем по сварке, дизайн-инженером в сварке, проектировщиком. А, может быть, вообще станете слесарем или токарем. Или инженером по робототехнике. Поэтому нам нужно сейчас обучать молодых так, чтобы они сами умели адаптироваться.

— Современные технологии повышают производительность труда. Соответственно, человеческого труда становится меньше, а требования к конкретным работникам становятся всё более высокими и индивидуальными. Как в этой ситуации решать проблему трудоустройства?

— Ответ — предпринимательские навыки. Давайте не забывать о том, что в середине XIX века у нас уже была первая промышленная революция. И тогда многие волновались из-за потери работы именно вследствие механизации труда. Но, знаете, мир тогда всё-таки не рухнул. А что произошло? Повысилась производительность. Работу 10 человек смог выполнять всего один, который при помощи машины выпускал столько же продукции, сколько все они, и очень быстро. Таким образом, в сумме 10 человек стали вырабатывали в 10 раз больше — ведь появились машины, поэтому производительность и качество сразу улучшились.

В будущем будет очень большой рост именно в производительности, но, я думаю, что самые развитые экономики больше не будут иметь заниматься массовым производством. А что они буду делать? Они будут развивать большое количество малых бизнесов, где люди будут работать сами на себя и продавать свои услуги и навыки. Например, как это было с электроникой: все шли на фабрику или в какой-то проектный институт, сидели там за столами и проектировали какую-то электронную технику. А в будущем люди будут работать дома и создавать небольшие проекты, результаты которых они будут кому-то предоставлять, и, тем самым, участвовать в компоновке одного большого проекта. Живое этому подтверждение — компьютеры. Microsoft пишет очень немного программ. Но реальную выгоду Apple, Microsoft или Samsung получают от приложений, написанных и произведённых отдельными людьми, которые делают это как предприниматели. Я думаю, что как раз это и случится в будущем по всему миру. И мне кажется, что через 100 лет, когда население мира будет составлять 9 или 10 миллиардов человек, все равно все будут работать такое же количество часов, что и мы с вами.