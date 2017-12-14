Роберт Уразов: колледжи должны учить практическим навыкам

В Иннополисе под Казанью проходит DigitalSkills — первый в России чемпионат профессионального мастерства в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills среди сотрудников IT-компаний, студентов колледжей и вузов. Именно им предстоит создавать в России цифровую экономику, о которой говорят и власти, и бизнес. Как должна трансформироваться система среднего профессионального образования в стране, чтобы обеспечить новую экономику кадрами, РИА Новости рассказал генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

— Роберт Наилевич, на протяжении десятилетий задачи и структура техникумов в нашей стране менялись. Какова их роль в новых условиях и какой, на ваш взгляд, она должна быть, чтобы соответствовать вызовам времени.

— Основная задача техникума сегодня, как и в прежние времена, — готовить профессионалов. Если рабочая сила производительна, завод и страна движутся вперед. В советские годы циклы развития новых технологий были длительными: радио получило массовое распространение почти за 60 лет, телевидение — за 35 лет. Что происходит сейчас? "Интернет вещей" ушёл в массы всего за два года. На смену плановой экономике, когда мы заранее знали, где завтра появится "КАМАЗ" и сколько машин сойдёт с конвейера, пришла ситуация неопределённости.

Качество подготовки в колледжах должно соответствовать современному, быстро меняющемуся укладу. Нужно научиться работать с неограниченным количеством клиентов-работодателей.

— Каковы первоочередные шаги, которые позволят техникумам соответствовать новым вызовам? © Фото : Worldskills Russia L'One: у каждого есть шанс добиться успеха

— Модель подготовки студентов уже отработана на примере сборной WorldSkills Russia. Мы тренируем ребят на практике, часто в стрессовых условиях: чужая языковая среда, быстро меняющиеся задания, когда эксперты вдруг решают, что для проверки уровня компетенции нужен дополнительный тестовый модуль.

Теперь эту модель нужно транслировать на всю систему среднего профессионального образования. Основа — практика. Пока же два года обучения в колледже из трех посвящается общеобразовательным дисциплинам: черчение, математика, ОБЖ, география и так далее. Безусловно, это важно, но многое из этого преподаётся ещё со школы.

— Видимо, мы сталкиваемся здесь с укоренившейся традицией подхода к профессиональному образованию…

— Проблема в том, что наши колледжи исторически работают на одного заказчика — учредителя, ориентируясь не на рыночного клиента — компанию, которой нужны кадры, а, например, на региональное министерство образования. Как при этом не остаться за пределами новых технологических трендов? С нашей точки зрения, колледж должен быть самостоятельным хозяйствующим субъектом.

— Как эволюционируют требования к преподавателям колледжа будущего?

— Поясню на простом примере: если вы учите студента пекарному делу, то должны сами уметь печь булочки, причем востребованные на рынке. Тогда ваша система профподготовки будет быстрее и эффективнее других.

Думаю, в стране в самые сжатые сроки нужно распространить систему демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills — единственной в стране независимой оценке практических навыков выпускников колледжей. Пилотный проект стартовал в этом году с 26 регионов, в 2018-м их уже будет 51. В чём смысл? Если вы учитесь на повара, то в конце обучения должны не дипломы о борще писать, а варить борщ.

Я буквально недавно смотрел дипломы сварщиков: они абсолютно теоретические. Там есть чертеж детали, которую выпускник-сварщик как бы "сварил". Но ни самой детали, ни контроля качества нет, лишь оценка — "отлично".

И еще пару слов о требованиях к преподавателям: сейчас техникумы требуют от кандидатов массу документов. А зачем преподавателю по системному администрированию нужна, например, "корочка" о педагогическом образовании? Кто больше знает о профессии сисадмина: человек с педагогическим дипломом или реальный системный администратор, компания которого показывает чемпионские результаты на рынке?

— Преподавателями, как известно, управляет директор колледжа. Какова, на ваш взгляд, роль руководства профессиональных учебных заведений? © Fotolia / fantom_rd ИТ-лидеры России начали признавать демонстрационный экзамен WorldSkills

— Колледжам нового типа нужен директор, который может и умеет договариваться с работодателями. Прежде всего о том, чтобы они вложились в студентов, инвестировали в процесс их обучения и деньгами, и навыками. Так что требования феноменально большие. Необходимо выделить системы подготовки, работающие под реальный сектор экономики. Но делать это без спешки. Создавать колледжи, которые будут работать по-новому, не ломая при этом лучшее из старого.

— Находят ли поддержку ваши предложения, например, о повсеместном внедрении демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills?

— Как я уже говорил, демонстрационный экзамен поддержал 51 регион России. Вы приходите на чемпионат и видите, как работает, например, сисадмин. В качестве финального испытания даете выпускнику вашего колледжа точно такое же стандартное задание. Это гарантирует, в том числе, и открытость стандарта. Посмотрите, сколько IT-структур поддержало открытый чемпионат DigitalSkills! И это программисты, которые, как известно, не очень-то любят коммуницировать друг с другом. И все же на чемпионат приехало более 20 компаний, и все они наш стандарт поддержали. Есть такая расхожая фраза: "Студент учит то, что у него спрашивают". И в этом плане демонстрационный экзамен — честный кнут и честный пряник. Если вы хорошо сдаете демонстрационный экзамен, то некоторые компании готовы сразу взять вас на работу.

— Вернемся к училищам и поговорим об их материальной базе: насколько она соответствует современным условиям?

— Технологическая среда очень быстро меняется, буквально каждый год появляются новые решения. И если вы построили свое училище "на века" и, как говорится, "в камне высекли" свое оборудование, вам будет крайне тяжело перестраиваться. С этой точки зрения нам нужно двигаться к транспарентности в организации образовательной работы и учебного пространства, стремиться к обмену информацией в училищах и организовывать пространство в стиле open space. Пора в колледжах перейти от замкнутой "клеточно-классной" структуры к открытой, которую можно легко и быстро переоборудовать под новые цели. Для решения такой крайне важной задачи необходимо привлекать партнеров — ведь в этом вопросе интерес есть не только у государства. Техникумы — отличная среда для развития частно-государственного партнерства в самом широком смысле. Компании здесь получают как продвижение своей продукции (станков, на которых учатся студенты, например), так и специалистов, обладающих передовыми компетенциями.

— Довольно много молодых людей в прошлом году выбрали в техникумах гуманитарные и сервисные профессии: преподаватель, медик, менеджер по туризму и так далее. Означает ли эта тенденция падение интереса к индустриальным профессиям?

— В современном производстве много "технарей" уже не требуется, заводам нужно примерно в 15 раз меньше персонала. Промышленность перестает быть местом массовой занятости, так называемыми "человейниками". Процессы автоматизируются. Куда уходят люди? В сервис, конечно. Даже в таких индустриальных регионах мира, как Калифорния, например, в сервисной сфере работают до 70% населения. При этом важно понимать, что у нас не хватает персонала не количественно, а качественно. В "ядерных", ведущих компаниях современной экономики, работает относительно небольшое количество людей, но их деятельность характеризуется большой производительностью. А другая часть экономики, где в процентном отношении больше людей, обслуживает это ядро.

— Какие отрасли, по вашему мнению, будут активно нанимать выпускников техникумов? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Чувашия подготовит волонтеров для мирового чемпионата WorldSkills в Казани

— Стремительно "распухать" начинают сферы, связанные с цифровой экономикой: программирование, обслуживание сложных информсистем, цифровое обучение, дополненная и виртуальная реальность. Здесь и будут создаваться рабочие места. Нам нужно опережающими темпами готовить специалистов под цифровой блок: в России сейчас всего три глобальных ИТ игрока: "1С", "Касперский" и "Яндекс", а нужно их массовое появление. И мы хорошо понимаем, что если сейчас начнем вкладываться в "цифру", то через пять лет появится мощная отрасль. Ведь даже сегодняшняя "айтишная" история в нашей стране — это отголосок СССР, когда чуть ли не насильно в школах вводили уроки информатики.

— Есть мнение, что в стране перепроизводство бакалавров и лучше было бы часть абитуриентов вузов перенаправить в СПО.

— Уже сейчас 59% девятиклашек выбрали СПО, но я бы не стал противопоставлять высшую и среднюю школы. В сегодняшних технических университетах есть и конструкторская школа, и программы, по которым готовят специалистов для эксплуатации и улучшения оборудования. И в этом смысле мы ставим знак равенства между системами подготовки в колледжах и в университетах. Проблема в другом: сами дипломы вузов теряют значимость. Работодатель не рассматривает обозначенную на бумаге специальность, принимается во внимание лишь сам факт наличия диплома. И в этом основная проблема. Поэтому, если у нас и будут миллионы бакалавров, но они будут профи и соответствовать по своему уровню экзамену WorldSkills, то проблем с трудоустройством у них будет намного меньше.