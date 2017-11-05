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WorldSkills

Российский чемпионат WorldSkills Hi-Tech получит международный статус

21:2805.11.2017
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© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника. Архивное фотоV Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника. Архивное фото
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Российский чемпионат профессионального мастерства работников высокотехнологичных отраслей WorldSkills Hi-Tech может стать евразийским, об участии в чемпионате уже заявили представители Китая, Беларуси, Казахстана, Ирана и Индии.

Генеральный директор Союза Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Роберт Уразов
© Фото : Пресс-служба WorldSkills Russia
На чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2017 обсудили профессии будущего

"WorldSkills Hi-Tech – российская инициатива, такого чемпионата в мире нигде нет. Идея проведения соревнований среди сотрудников ведущих промышленных предприятий и совместная разработка стандартов по востребованным профессиям будущего заинтересовала многие страны евразийского пространства и БРИКС. Поэтому было решено создать евразийский WorldSkills Hi-Tech, в котором примут участие сборные нескольких стран. Вчера мы, например, договорились об этом с Китаем", – сообщила заместитель генерального директора по международной деятельности Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Алина Досканова.

WorldSkills Hi-Tech – крупнейшие ежегодные национальные соревнования профессионального мастерства, в которых участвуют молодые специалисты российских компаний в возрасте от 18 до 28 лет. В этом году на чемпионат в Екатеринбург приехали 29 команд из ведущих российских промышленных компаний (Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД и другие).

Досканова отметила, что Россия представляет интерес для других стран в области развития профобразования и движения WorldSkills по многим параметрам. "Многих заинтересовало то, что в нашей стране существует топ-50 рабочих профессий, для которых достаточно среднего профессионального образования. Особый интерес вызывает чемпионат WorldSkills Hi-Tech по массовым и вытребованным профессиям на производстве".

Гендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопонимании
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс"
Экзамен по стандартам WorldSkills признан крупнейшими компаниями
Опыт России по внедрению международных стандартов WorldSkills и проведению уникального чемпионата WorldSkills Hi-Tech представляет большой интерес для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стран БРИКС. Представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков, председатель альянса "Один пояс и один путь" Лю Женинг отметил, что китайская сторона впечатлена высокими результатами российской сборной на минувшем чемпионате мира по профмастерству в Абу-Даби.

"Первые три страны, победившие там в общем зачете – это Россия, Бразилия и Китай. Все они входят в БРИКС, эти страны оказались самыми сильными в развитии компетенций. Сотрудничество между странами БРИКС очень положительно сказывается на подготовке кадров для национальных экономик в целом", – сказал ЛюЖенинг.

Он также отметил, что Китай готов, помимо стандартного пакета сотрудничества, дополнительно работать над созданием совместных обучающих центров как новых компетенций, возникающих по мере глобального развития цифровой экономики, так и традиционных отраслевых знаний.

Президент РФ Владимир Путин. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин поручил выделить средства на призы победителям чемпионата WorldSkills
"WorldSkills– это не только соревнования, это целая среда: компетенции, навыки, умения, карьера и глобальное международное сотрудничество… Поэтому нам так важна поддержка чемпионата среди молодых рабочих WorldSkills Hi-Tech", — отметил президент международного движения WorldSkills International Саймон Бартли.

Участие стран ЕАЭС в одном зачете WorldSkills Hi-Tech было обозначено в рамках макрорегионального объединения WorldSkills Eurasia, которое было создано в августе 2017 года национальными операторами WorldSkills в России, Беларуси, Казахстане и Армении. Более тесная кооперация четырех стран в развитии кадрового потенциала будет содействовать росту производительности труда и профессиональной реализации всех граждан евразийского пространства.

"В рамках нашего сотрудничества основной продукт – это чемпионаты, но большую добавленную стоимость приносит включение промышленности в движение, признание демонстрационного экзамена и синхронизация стандартов, обучение наставников, совместные технологии и разработки", — добавила Досканова.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. 27 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин поручил обеспечить трудоустройство победивших на WorldSkills россиян
"Чтобы составить конкуренцию на глобальном рынке, чтобы наши самолеты покупали и они были качественные, наши рабочие должны соответствовать международным требованиям. Поэтому мы 4 года назад присоединились к движению WorldSkills Russia и стали заниматься корпоративными чемпионатами и демонстрационным экзаменом", — отметила директор по персоналу Объединенной авиастроительной корпорации, председатель промышленного совета Любава Шепелева.

WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

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