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WorldSkills

На чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2017 обсудили профессии будущего

20:0305.11.2017
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© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Архивное фотоV Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Архивное фото
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. На IV национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Hi-Tech 2017 обсудили профессии будущего и прогнозы структурных изменений занятости населения в ближайшем будущем. 

"Тихая гавань" для "лишних людей" будущего

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. 27 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин поручил обеспечить трудоустройство победивших на WorldSkills россиян
Изменения так или иначе затронут все отрасли и коснутся большинства населения. Контуры будущего профессий очерчиваются в рамках специального проекта FutureSkills, который исследует и вырабатывает стратегию подготовки кадров по новым ранее не существовавшим профессиям. Одна из миссий FutureSkills также состоит в том, чтобы найти "безопасную гавань" для "лишних" людей, которые рискуют быть вытесненными с работы роботами и другими более эффективными, чем люди, технологическими решениями.

Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов очертил РИА Новости контуры проблемы. "В ближайшем будущем, завод, на котором работает 300-400 человек, уже будет считаться максимально большим. Высокойпроизводительностью труда сейчас считается выработка примерно в три миллиона рублей в год на сотрудника. При этом в России, например в химической отрасли, уже есть предприятия, которые, осуществив автоматизацию, добились выработки на одного рабочего до 15 миллионов рублей. Такие примеры красноречиво свидетельствуют, что промышленность как сфера массовой занятости населения более не будет существовать. Мы хотим, чтобы наша страна была в числе первых в создании новых рабочих мест и новых рынков", — сказал Уразов. 

Контуры навыков будущего

Сотрудники за компьютерами. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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Конвертация знаний: десяти миллионам россиян посоветовали сменить профессии
На WorldSkills Hi-Tech 2017 в Екатеринбурге вопросу будущего занятости была отведена специальная сессия под названием "FutureSkills: новый облик российской промышленности". На ней "Ворлдскиллс Россия", крупнейшие промышленные компании и ключевые игроки IT-сектора договорились о совместном проектировании компетенций блока FutureSkills, которые будут представлены на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019.

"Это одна из ключевых сессий. Для нас очень важно спроектировать новые компетенции в кооперации с индустриальным сектором, чтобы на чемпионате в Казани представить мировому сообществу образцы самых передовых практик", — отметил Роберт Уразов.

"Нам предстоит продемонстрировать новый для России и мирового сообщества облик промышленности. Новый, прежде всего, с точки зрения навыков специалистов, занятых в этом секторе. То, каким будет этот облик, напрямую зависит от результатов нашей совместной работы", — подчеркнула заместитель генерального директора Союза "Молодые профессионалы" по исследованиям и разработкам Екатерина Лошкарева.

Квалификационный минимум пилота квадрокоптера

Беспилотники – один из примеров рождающейся на наших глазах новой отрасли, которая неизбежно оттянет на себя довольно существенную часть рынка труда будущего. Олег Понфиленок – руководитель известной компании-производителя дронов CopterExpress. Он первым в нашей стране наладил доставку пиццы беспилотниками, а также возглавил ассоциацию пользователей квадрокоптеров. РИА Новости Понфиленокрассказал о том, как складывается судьба новой профессии – "пилот квадрокоптера".

Гендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопонимании
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс"
Экзамен по стандартам WorldSkills признан крупнейшими компаниями
"В последние годы, — сказал директор CopterExpress, — сформировался рынок для пилотов БПЛА: картография и кадастр в недвижимости, анализ почв и вегетативности с воздуха (по цвету культурных растений определяется необходимость полива или внесения удобрений) в сельском хозяйстве, оцифровка и проектирование зданий в 3D в строительстве (building information modeling) и ряд других”.

И на перспективу речь идет о массовой перевозке грузов с помощью беспилотников, пояснил ситуацию Понфиленок. Таким образом, в России уже появился ряд компаний, которые активно эксплуатируют беспилотную технику, она приносит прибыль, экономический эффект от ее применения очевиден. И некоторые специалисты уже могут туда пойти, так как это действующая отрасль технологии.

По словам руководителя CopterExpress, в России сейчас есть всего три колледжа, которые готовят специалистов по управлению квадрокоптерами, причем все они находятся в столичном регионе. "При этом со стороны работодателей мы наблюдаем стабильный интерес к выпускникам. Компании целенаправленно ищут пилотов БПЛА, обладающих определенными навыками и подтвержденными компетенциями", — сказал Понфиленок.

V Национальный чемпионат WorldSkills. Архивное фото
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
На Сахалине построят комплекс для проведения финала WorldSkills
Квалификационный минимум для пилота квадрокоптера состоит из так называемых "жестких навыков", которые, возможно, всегда применялись к летчикам и авиатехникам. Он должен, например, знать основные принципы работы летательного аппарата, уметь починить сломавшуюся "железку", например, хорошо знатькак быстро починить базовую поломку винтомоторной группы. Такой специалист также должен владеть знаниями о принципах навигации, уметь составлять план полета. "Все-таки речь идет о достаточно дорогой технике, и работодатель должен быть уверен в том, что подготовленный молодой специалист как минимум не совершит ошибку, которая приведет к потере квадрокоптера", — обрисовал контуры навыков набирающей популярность профессии Олег Понфиленок.

WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

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