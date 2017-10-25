Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017

В ОАЭ собрались более 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц движения WorldSkills. Турнир проходил по 6 блокам: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промпроизводство, сфера услуг и обслуживание транспорта. Сборная РФ заняла I место в общекомандном зачете, завоевав 11 медалей и 21 медальон за профессионализм.