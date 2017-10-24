Путин считает, что в колледжах необходимо ввести больше практики

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в колледжах необходимо увеличивать количество практических занятий.

В ходе встречи с национальной сборной РФ WorldSkills внимание президента обратили на тот факт, что, как утверждают участники, многие колледжи ориентированы на преподавание "теоретических навыков". У Путина спросили, можно ли ввести больше практики.

"Не можно, а нужно… делать будем это обязательно", — сказал Путин.

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей (шесть "золото", четыре "серебро", одна "бронза") и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла пятое место. Результаты четырехдневной борьбы за награды среди представителей 77 стран мира объявили в минувший четверг на торжественной церемонии закрытия в Абу-Даби.