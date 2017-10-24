Путин пообщался с участниками WorldSkills

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство РФ будет учитывать тенденции для корректировки программ подготовки таких кадров, как участники чемпионата WorldSkills, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы будем выстраивать дальнейшие программы по подготовке кадров, и это одно из важнейших наших направлений. Правительство, соответствующие структуры все это учитывают, все эти тенденции современные учитывают, как идет ваша подготовка, с тем чтобы в колледжах, соответствующих средних, а потом в высших учебных заведениях вносить соответствующие коррективы в подготовку, в том числе подготовку тех, кто сами работают, подготовку преподавательского состава", — сказал Путин на общении с участниками WorldSkills.

Путин отметил, что победа сборной РФ в общекомандном зачете на чемпионате мира в Абу-Даби по баллам — это невероятный прогресс.

"Кроме того, что это невероятный прогресс, приятно также отметить, что именно 50% всех усилий, всех направлений — это важнейшие направления будущего, это так называемая цифровая экономика. Безусловно, это особенно впечатляет, потому что современный успешный специалист, безусловно, должен обладать этими знаниями, навыками в цифровой экономике, робототехникой, программированием", — сказал Путин.

По его словам, участники от РФ показали "самым блестящим образом результат", и благодаря людям труда страна и экономика "становится сильнее, могущественнее".

Путин напомнил, что следующий чемпионат мира WorldSkills пройдет в Казани.

"Сам факт того, что мы будем принимать WorldSkills, будет побуждать нас и в дальнейшем двигаться в направлении совершенствования тех навыков, знаний, методик подготовки, которые так замечательно проявились с вашей помощью в этом году", — отметил он, добавив, что экономике РФ нужны сотни тысяч таких специалистов, как участники чемпионата мира.

В конце встречи участники встречи подарили президенту значок WorldSkills, прикрепив к его пиджаку.

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей (шесть золотых, четыре серебряных, одну бронзовую) и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла пятое место. Результаты четырехдневной борьбы за награды среди представителей 77 стран мира объявили в минувший четверг на торжественной церемонии закрытия в Абу-Даби.