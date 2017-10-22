В Сочи стартовала эстафета флага WorldSkills Kazan-2019

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эстафета флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019 стартовала в Сочи на центральной сцене ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов Medals Plaza, сообщает пресс-служба Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Флаг международного движения WorldSkills International был торжественно передан России на церемонии закрытия мирового чемпионата 2017 года в Абу-Даби. Следующий чемпионат мира по стандартам WorldSkills пройдет в Казани 29 августа — 3 сентября 2019 года.

На церемонии чествования флага в Сочи генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов напомнил, что чемпионат в Абу-Даби завершился победой российской национальной сборной в общекомандном зачёте.

"В медальном зачёте мы вошли в топ-5 стран-лидеров, завоевав 11 медалей. Причём шесть из них — золотые, а также 21 медальон за профессионализм", — привели в пресс-службе слова Уразова.

По его словам, тренировки национальной сборной последние девять месяцев шли практически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

"И ребятам, и экспертам, которые помогали им тренироваться, было тяжело, иногда невыносимо тяжело. Но они выстояли и в очередной раз доказали: если чего-то очень хочешь добиться, иди вперед и верь: все получится! Сейчас в истории международного движения WorldSkills начинается новая страница. Мы передаём России флаг мирового чемпионата, который привезли из Абу-Даби", — сказал Уразов.

После официального старта эстафеты флаг чемпионата отправится на Международную космическую станцию и вернется на Землю только 27 февраля 2017 года. В марте 2017 года эстафета продолжит свой маршрут по 21 стране, которые ранее принимали мировые чемпионаты WorldSkills, и охватит 33 предыдущих города-организатора. После завершения международного турне флаг начнет путешествие по регионам России, а затем его доставят в Татарстан на церемонию открытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднеспециального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.