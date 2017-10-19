Сочи встретит флаг мирового чемпионата WorldSkills Kazan-2019

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Флаг международного движения WorldSkills International прибудет в пятницу в аэропорт Сочи из Абу-Даби, где на церемонии закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2017 прошла его торжественная передача России, которая в 2019 году примет следующий чемпионат мира — соревнования пройдут в Казани, сообщает пресс-служба Союза "Молодые профессионалы".

Доставит флаг в Россию Константин Ларин, завоевавший золотую медаль мирового чемпионата в компетенции "Веб-дизайн" — на него возложена ответственная миссия хранителя флага.В Сочи в рамках церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 21 октября будет дан старт проекту "Эстафета флага WorldSkills". Планируется, что маршрут путешествия флага WorldSkills Kazan 2019 пройдет по нескольким странам мира, принимавшим у себя чемпионат. В России маршрут эстафеты будет проложен по тем городам, в которых проходили региональные чемпионаты WorldSkills. Затем флаг будет доставлен на церемонию открытия чемпионата 2019 года.45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. На Генеральной ассамблее международной организации WorldSkills International в Сан-Паулу (Бразилия) 10 августа 2015 года состоялось голосование за город проведения чемпионата мира по WorldSkills 2019 года. По итогам голосования в двух турах Казань опередила Париж и бельгийский Шарлеруа. Площадкой проведения чемпионата станет МВЦ "Казань Экспо".Как отметили в пресс-службе, международные соревнования по стандартам WorldSkills и подготовка к ним позволяют молодежи конкурировать друг с другом, перенимать лучшие практики, а также узнавать, как стать лучшим в выбранном ремесле. Обучение, подготовка и участие в мировом чемпионате рабочих профессий сопоставимы с 4-5 годами профессиональной подготовки. Все компетенции чемпионата разбиты на 6 блоков: промышленное производство; информационные и коммуникационные технологии; строительная сфера; обслуживание гражданского транспорта; творчество и дизайн; сфера услуг.Организаторами чемпионата являются международная некоммерческая организация WorldSkills International, российский оператор движения WorldSkills Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" (Казань).