Сочи встретит флаг мирового чемпионата WorldSkills Kazan-2019

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Флаг международного движения WorldSkills International прибудет в пятницу в аэропорт Сочи из Абу-Даби, где на церемонии закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2017 прошла его торжественная передача России, которая в 2019 году примет следующий чемпионат мира — соревнования пройдут в Казани, сообщает пресс-служба Союза "Молодые профессионалы".
В Сочи в рамках церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 21 октября будет дан старт проекту "Эстафета флага WorldSkills". Планируется, что маршрут путешествия флага WorldSkills Kazan 2019 пройдет по нескольким странам мира, принимавшим у себя чемпионат. В России маршрут эстафеты будет проложен по тем городам, в которых проходили региональные чемпионаты WorldSkills. Затем флаг будет доставлен на церемонию открытия чемпионата 2019 года.
45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. На Генеральной ассамблее международной организации WorldSkills International в Сан-Паулу (Бразилия) 10 августа 2015 года состоялось голосование за город проведения чемпионата мира по WorldSkills 2019 года. По итогам голосования в двух турах Казань опередила Париж и бельгийский Шарлеруа. Площадкой проведения чемпионата станет МВЦ "Казань Экспо".
Организаторами чемпионата являются международная некоммерческая организация WorldSkills International, российский оператор движения WorldSkills Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" (Казань).