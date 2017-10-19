АБУ-ДАБИ, 19 окт — РИА Новости. Прогресс России в результатах чемпионата WorldSkills — это 600% к прошлым результатам, заявил журналистам глава WorldSkills Russia (союз "Молодые профессионалы") Роберт Уразов.
"У нас раньше было ноль (золотых медалей), а теперь шесть. А у Китая до этого было пять, а теперь 15. Мы выросли практически на 600%, а они выросли всего лишь в три раза", — сказал Уразов.
Вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая движение, заявила, что участники одержали "очень сложную, достойную победу и она "станет серьезным импульсом развития всего нашего профессионального образования".
Директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков заявил журналистам, что по медалям участники из РФ вошли в пятерку. "Мы обогнали все европейские страны, кроме Швейцарии. Выше нас только Бразилия, Китай, Корея и Швейцария. Мы обогнали Японию, Германию, Францию, Великобританию, Тайвань, то есть тех, кто были абсолютными лидерами", — заявил он.