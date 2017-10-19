АБУ-ДАБИ, 19 окт — РИА Новости. Прогресс России в результатах чемпионата WorldSkills — это 600% к прошлым результатам, заявил журналистам глава WorldSkills Russia (союз "Молодые профессионалы") Роберт Уразов.

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей (6 "золото", 4 "серебро", 1 "бронза") и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла пятое место. Результаты четырехдневной борьбы за награды среди представителей 77 стран мира объявили в четверг на торжественной церемонии закрытия в Абу-Даби.

"У нас раньше было ноль (золотых медалей), а теперь шесть. А у Китая до этого было пять, а теперь 15. Мы выросли практически на 600%, а они выросли всего лишь в три раза", — сказал Уразов.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая движение, заявила, что участники одержали "очень сложную, достойную победу и она "станет серьезным импульсом развития всего нашего профессионального образования".

"В этом году, я считаю, что наш успех ошеломляющий. Особенно, учитывая, что наша история насчитывает всего пять лет (участие в чемпионатах движение WorldSkills — ред.), 32 человека из нашей команды — а всего у нас было участников 58 человек — уедут с медалями. Наша юниорская команда заняла абсолютно первое место, по очкам мы тоже лидеры", — сказала Голодец.

Директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков заявил журналистам, что по медалям участники из РФ вошли в пятерку. "Мы обогнали все европейские страны, кроме Швейцарии. Выше нас только Бразилия, Китай, Корея и Швейцария. Мы обогнали Японию, Германию, Францию, Великобританию, Тайвань, то есть тех, кто были абсолютными лидерами", — заявил он.