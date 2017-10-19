Россия завоевала шесть золотых медалей в финале WorldSkills в Абу-Даби

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в ОАЭ. Архивное фото

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в ОАЭ. Архивное фото

АБУ-ДАБИ, 19 окт — РИА Новости. Россия получила шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали в финале чемпионата мира WorldSkills в Абу-Даби, передаёт корреспондент РИА Новости.

Больше всего медалей Россия получила в сфере IT-технологий.

Награду высшего достоинства получили Леонид Шмаков (в компетенции "технологии системного администрирования"), Анна Дербенева (IT-технологии для бизнеса), Константин Ларин (вэб-дизайн), Никита Степин (ювелирное искусство), Вадим Поляков (специалист по холодильному оборудованию и системам кондиционирования), а также Глеб Шмонин (грузоперевозки).

Серебряные награды получили Андрей Дюбанов и Павел Фадеев (мобильная робототехника), Умар Нуршинов (визуальный мерчандайзинг), Егор Костиков (парикмахерское искусство) и Николай Ларионов (техническое обслуживание грузовой техники).

Каменщик из России Рафаэль Лазин получил бронзу.