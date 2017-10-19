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WorldSkills

Голодец и гендиректор Росатома поздравили участников WorldSkills в Абу-Даби

10:5419.10.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АБУ-ДАБИ, 19 окт — РИА Новости. Вице-премьер России Ольга Голодец поблагодарила участников соревнований WorldSkills в Абу-Даби и отметила, что численность приехавших из России конкурсантов и охват специальностей в этом году является прорывом.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в ОАЭ
© Фото : WorldSkills
Школьники из России завоевали все золото на чемпионате JuniorSkills
"Независимо от результата это наша общая победа. Впервые Россия представлена в таком составе — 58 участников по 52 компетенциям. Это небывалый прорыв в нашей истории. Его сделали вы, поэтому я вас всех поздравляю, и вы огромные молодцы… Вы лучшие в стране… Мы знаем, что команды-соперники в этом году были как никогда сильны", — сказала Голодец, обращаясь к участникам соревнований.

Она поздравила юниоров, выигравших медали на соревнованиях, и назвала их надежной сменой. Российские школьники завоевали все три золотые медали на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills, проводимых в рамках мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017.

К участникам соревнований обратился и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Он отметил, что в период развития экономики во всем мире очень важно, чтобы и в России совершенствовались рабочие компетенции. "Поэтому мы всегда будем поддерживать… и оргкомитет WorldSkills, и вас, конечно", — заявил он.

"Для нас ещё это и подготовка кадров… у нас очень длинные проекты, средний срок проекта, например, работы атомной станции — это 60 лет. Стройка ее 7-8 лет, и продляют ещё лет на 40 работу после завершения проекта… Проект работает больше 100 лет", — рассказал он.

Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Абу-Даби передаст флаг чемпионата профмастерства WorldSkills Казани
По словам Лихачёва, Росатом на базе WorldSkills создаёт свои центры подготовки, и тысячи молодых людей повышают там свой профессионализм.

"И в этом году, и, конечно же, в следующем и особенно в 2019 году, когда чемпионат перейдёт в Россию, в Казань, мы сделаем все, чтобы это было профессионально, ярко, компетентно", — заявил он.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2019 году. Голодец является председателем оргкомитета по подготовке и проведению этого мирового чемпионата в Казани.

Очередной, 44-й чемпионат мира WorldSkills начался в ОАЭ 14 октября и завершается 19 октября. В нем приняли участие около 1,3 тысячи конкурсантов и 1,5 тысячи экспертов из 59 стран.

Национальная сборная WorldSkills Russia в составе 58 конкурсантов в третий раз представляет свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй – в бразильском Сан-Паулу, откуда вернулась на родину с 6 медалями за профессионализм.

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