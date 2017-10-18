Школьники из России завоевали все золото на чемпионате JuniorSkills

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в ОАЭ

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 18 окт — РИА Новости. Российские школьники завоевали все три золотые медали на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills, прошедших в рамках мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Мини-чемпионат для школьников от 14 до 16 лет впервые прошел на мировом уровне. В нем приняли участие такие страны, как Россия, ОАЭ, Финляндия и Белоруссия.

Школьники соревновались в профессиональном мастерстве по трем компетенциям: графический дизайн, мобильная робототехника и электромонтаж. По каждой из этих компетенций "золото" завоевала сборная WorldSkillsRussia Junior.

Первое место по графическому дизайну присудили Дарье Фрадкиной из Санкт-Петербурга. Золотую медаль по мобильной робототехнике получила команда Софии Горпенко и Романа Магонова из Республики Татарстан.

Золотая медаль по компетенции "Электромонтажные работы" присуждена челябинцам Максиму Алжановуи Даниилу Калинину. Ребята представляли госкорпорацию"Росатом", которая с 2014 года проводит корпоративные соревнования по стандартам WorldSkills среди рабочих предприятий и школьников из подшефных школ.

По словам гендиректора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова, соревнования для школьников впервые прошли на мировом уровне.

"Многие страны движения используют инструменты WorldSkills для профориентации юного поколения, и чемпионат в Абу-Даби может послужить стартом продвижения соревнований школьников на глобальный международный уровень", — отметил Уразов.

44-й чемпионат мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 проходит с 14 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов.