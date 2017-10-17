Национальный чемпионат WorldSkills в 2018 году пройдет на Сахалине

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills в 2018 году пройдет на Сахалине, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее планировалось, что в 2018 году турнир примет Казань. Голодец пояснила, что в Казани в 2019 году пройдет мировой чемпионат, город сейчас активно готовится к соревнованиям.

"Национальный чемпионат мы на следующий год договорились провести на Сахалине", — сказала она.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.