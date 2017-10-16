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WorldSkills

Глава WorldSkills Russia предложил обучать школьников поведению в интернете

16:0316.10.2017
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© Fotolia / goodluzДети сидят за компьютером. Архивное фотоДети сидят за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / goodluz

АБУ-ДАБИ, 16 окт — РИА Новости. Школьные уроки труда в России используют устаревший подход, детям нужно прививать не умение сколотить табуретку, а востребованные навыки безопасного поведения в интернете или программирования, заявил журналистам глава WorldSkills Russia (союз "Молодые профессионалы") Роберт Уразов.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в ОАЭ
© Фото : WorldSkills
Сборная WorldSkills Russia обменялась опытом со школьниками Абу-Даби

WorldSkills Russia — российский участник международного движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. Движение проводит регулярные чемпионаты профессионального мастерства.

Не нужно делать напильником то, что делается станком

"С одной стороны важно, чтобы человек умел что-то делать своими руками, а с другой — чтобы он был способен к проектной деятельности. Сейчас в школах зачастую готовят либо к проектной деятельности, не давая конкретные умения, и поэтому появляются бумажные проекты о том, как мы будем строить космические корабли на несуществующих технологиях", — заявил Уразов в кулуарах международного чемпионата WorldSkills в Абу-Даби.

Учащиеся во время тестирования. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions
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Вторая проблема уроков труда, по его мнению, в том, что ребят учат "делать напильником то, что уже давно делается механизированным способом", или дети могут месяцами делать оригами и подобные творческие проекты.

"У WorldSkills есть инструменты, которые позволяют детям раньше научиться что-то делать. Сквозные элементы необходимо давать точно", — заявил Уразов.

При этом он отметил, что при обучении промышленным профессиям нет смысла учить ребёнка работать на станке. "Вероятнее всего, когда он станет инженером, станки кардинально поменяются", — сказал глава WorldSkills Russia.

Безопасность в соцсетях вместо урока технологии

По мнению Уразова, за время учебы не поменяются требования в системе программирования.

"Я считаю, что мы должны учить ребят делать какие-то операции, основанные на программировании. Или прививать цифровые навыки. Если ребёнок не знает навыков безопасного поведения в интернете, это не означает, что он не полезет в интернет. Почти у каждого второклассника есть смартфон и прямой доступ в интернет. Мы, к сожалению, не даём навыков работы в социальной сети", — заявил он.

Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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"Если бы например эти навыки мы поставили на уроке технологии, мы бы решили две задачи", — заявил Уразов. По его словам, с одной стороны, таким образом упростилась бы "жизнь детей в этом непростом мире", а во-вторых, в дальнейшем у них появилась бы возможность развить свою компетенцию и придумать что-то другое".

Общие знания для девочек и мальчиков

Официальный делегат России в WorldSkills International Екатерина Лошкарева заявила журналистам в свою очередь, что разделение уроков труда по принципу гендерной принадлежности детей устарело.

"Многие образовательные институты, в том числе школы, условно готовят к экономике XX века, которой уже не существует. Наверняка уже можно сделать что-нибудь более полезное, чем сбить табуретку или сшить фартук… в отдельных школах это происходит до сих пор", — заявила она.

"Модифицировать урок труда и ввести туда больше профессиональных моментов, таких как знакомство с новыми технологиями, знакомство с новыми возможностями, профессиями, чтобы ребята могли как можно раньше понять, к чему у них есть склонность. Конечно же уроки труда требуют серьезной трансформации", — считает эксперт.

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