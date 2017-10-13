Россия представит три основных проекта на Worldskills в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 13 окт — РИА Новости. Россия представит на чемпионате мира по профмастерству Worldskills Abu Dhabi 2017 три ключевых проекта по развитию в стране профессиональных компетенций: "Профессии будущего", "Академия WorldSkills" и "Паспорт компетенций", сообщили журналистам в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
"Помимо соревновательной программы, на площадке чемпионата будет проходить деловая. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" представит три ключевых проекта по развитию в стране профессиональных компетенций", — сообщили в пресс-службе.
Профессии, которых еще нет
Проект FutureSkills (профессии будущего) ориентирован на опережающую подготовку кадров для высокотехнологичных производств. По данным экспертов, до 65% нынешних учеников младших классов будут в итоге обладать профессиями, которых сейчас даже не существует. Угадать их, описать и протестировать на площадках чемпионатов – задача FutureSkills.
Кроме того, проект исследует трансформацию и "смерть" существующих профессий, проблему "лишних людей".
На международной арене будут также презентованы два проекта по внедрению мировых стандартов WorldSkills в систему образования России.
Переподготовка мастеров
Академия WorldSkills ежегодно обеспечивает переподготовку 5000 преподавателей и мастеров производственного обучения в системе среднего профессионального образования.
С этого года через академию стали также проходить управленцы – директора колледжей.
Экзамен для рукастых
Другой образовательный проект SkillsPassport, или "паспорт компетенций", выдаётся студентам по итогам демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills — единственной на данный момент в России независимой оценке практических навыков выпускников колледжей и вузов. В качестве финального испытания они сдают не теорию на тему "сварил трубу" или "смастерил стол", а показывают на практике, что умеют делать руками.
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров.