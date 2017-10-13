Россия представит три основных проекта на Worldskills в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 13 окт — РИА Новости. Россия представит на чемпионате мира по профмастерству Worldskills Abu Dhabi 2017 три ключевых проекта по развитию в стране профессиональных компетенций: "Профессии будущего", "Академия WorldSkills" и "Паспорт компетенций", сообщили журналистам в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Вечером 14 октября в ОАЭ состоится церемония открытия 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills, 1300 молодых конкурсантов из 77 стран будут состязаться по 52 компетенциям в шести блоках профессий: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Национальная сборная России включает 58 ребят из 22 регионов.

"Помимо соревновательной программы, на площадке чемпионата будет проходить деловая. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" представит три ключевых проекта по развитию в стране профессиональных компетенций", — сообщили в пресс-службе.

Профессии, которых еще нет



Проект FutureSkills (профессии будущего) ориентирован на опережающую подготовку кадров для высокотехнологичных производств. По данным экспертов, до 65% нынешних учеников младших классов будут в итоге обладать профессиями, которых сейчас даже не существует. Угадать их, описать и протестировать на площадках чемпионатов – задача FutureSkills.

Кроме того, проект исследует трансформацию и "смерть" существующих профессий, проблему "лишних людей".

На международной арене будут также презентованы два проекта по внедрению мировых стандартов WorldSkills в систему образования России.

Переподготовка мастеров



Академия WorldSkills ежегодно обеспечивает переподготовку 5000 преподавателей и мастеров производственного обучения в системе среднего профессионального образования.

"Программы построены вокруг освоения и совершенствования прикладных навыков, а не общих классических курсов, — цитируют в пресс-службе слова генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова. – В основу образовательных программ легли лучшие мировые практики".

С этого года через академию стали также проходить управленцы – директора колледжей.

Экзамен для рукастых



Другой образовательный проект SkillsPassport, или "паспорт компетенций", выдаётся студентам по итогам демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills — единственной на данный момент в России независимой оценке практических навыков выпускников колледжей и вузов. В качестве финального испытания они сдают не теорию на тему "сварил трубу" или "смастерил стол", а показывают на практике, что умеют делать руками.

Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена в колледжи и техникумы стартовал в этом году в 26 регионах России. Через испытания, в основу которых легли задания, аналогичные чемпионатным, прошли почти 14 тысяч студентов из 242 образовательных учреждений страны. Планируется, что данная практика в перспективе распространится на всю Россию. Многие крупные работодатели России, а также бизнес-объединения уже признали демэкзамен эффективным инструментом оценки практических навыков и признают его итоги. На данный момент ведутся переговоры о признании SkillsPassport за рубежом.

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров.