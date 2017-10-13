Cборная WorldSkills Russia Juniors летит в ОАЭ на чемпионат профмастерства

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сборная WorldSkills Russia Juniors завершила подготовку к мировому чемпионату по профессиональному мастерству в ОАЭ и в пятницу вылетает в Абу-Даби, где 14 октября состоится церемония открытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017, сообщает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

На Международных презентационных соревнованиях Junior Skills в рамках мирового чемпионата WorldSkills российская юниорская сборная, в которую вошли ребята из Хабаровского, Краснодарского края, Мурманской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга, будет соревноваться в трех компетенциях.

В компетенции "Мобильная робототехника" Россию в Абу-Даби представят кубанцы Роман Магонов, Никита Лобанцев, Артём Павленко и София Горпенко. Софья Попкова (Мурманская область) и Маргарита Дерунец (Хабаровский край) покажут свои умения и навыки в электромонтажных работах. Петербурженка Дарья Фрадкина будет соревноваться в компетенции "Графический дизайн". В команде есть конкурсанты, представляющие крупные российские корпорации. От Росатома в компетенции "Электромонтажные работы" за медали мирового первенства поборются челябинцы Максим Алжанов и Даниил Калинин. Николай Афанасьев и Вероника Лепейко из Мурманской области будут соревноваться от компании IEK.

Подготовка юниорской команды проходила на базе московского колледжа связи №54, где была организована тренировка по программе Международных презентационных соревнований Junior Skills. Конкурсанты на протяжении двух дней выполняли задания, которые входят в программу мирового чемпионата.

"Очень важно поверить в себя. Поверить в то, что наша страна способна многое делать лучше, чем другие. Слушайте своих наставников, концентрируйтесь на результате и все получится!" — сказал генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов на встрече с юниорской сборной.

Состязания школьников в рамках мирового чемпионата WorldSkills Competition будут проходить впервые. Ранее минимальный возраст участников начинался с 16 лет, однако в июле 2017 года по инициативе WorldSkills Russia порог был снижен до 14 лет. Решение было принято по итогам трехлетнего эксперимента с различными форматами соревнований по профессиональному мастерству среди школьников. Проанализировав этот опыт, эксперты пришли к выводу, что именно с 14 лет ребята способны в полной мере раскрывать свой потенциал и составлять достойную конкуренцию старшим участникам в любой специальности, отметили в "Ворлдскиллс Россия".

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.