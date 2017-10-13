Сборная WorldSkills Russia обменялась опытом со школьниками Абу-Даби

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Команда России, которая отправилась на чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в ОАЭ, присоединилась к программе культурного обмена "Одна школа — одна страна", проведя товарищескую встречу с учениками Школы прикладных технологий в Абу-Даби, сообщает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Команда России и ученики старших классов Школы рассказали друг другу о своих странах и культуре, приняли участие в товарищеском матче по баскетболу.

"Программа культурного обмена — давняя традиция WorldSkills, когда перед чемпионатом сборные всех стран-участниц посещают школы и колледжи принимающей стороны. Для страны, проводящей чемпионат, это масштабный мультикультурный обмен, а для участников — возможность узнать больше не только о рабочих специальностях, но и о традициях и ценностях страны-хозяйки мирового чемпионата", — приводятся в сообщении слова официального делегата WorldSkills в России Екатерины Лошкаревой.

Как отметили в "Ворлдскиллс Россия", в программе культурного обмена перед WorldSkills Abu Dhabi 2017 принимают участие команды 59 стран. Члены команд познакомились с работой различных средних учебных заведений в Абу-Даби.

Чемпионат мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 пройдет с 14 по 19 октября в столице ОАЭ, где соберутся 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения, чтобы вступить в борьбу за медали более чем по 50 компетенциям.

Национальная сборная WorldSkills Russia в составе 58 конкурсантов в третий раз представит свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, во второй — в бразильском Сан-Паулу, откуда вернулась на родину с шестью медалями за профессионализм.