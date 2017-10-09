Выпускники колледжей будут сдавать демэкзамены по стандартам WorldSkills

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Для выпускников колледжей и техникумов государственную итоговую аттестацию планируется проводить в форме демонстрационного экзамена на основе федеральных государственных образовательных стандартов; соответствующее положение содержится в проекте изменений порядка проведения государственной аттестации, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выпускная квалификационная работа проводится в виде демонстрационного экзамена", — отмечается в проекте приказа министерства образования и науки РФ.

Кроме того, для выпускников, осваивающих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, "демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу".

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.

"Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов по наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в системе среднего профессионального образования, разработанных союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"", — отмечается в проекте документа.

Также предполагается установить "зачёт результатов участия" в чемпионатах профессионального мастерства, проводимых союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену для победителей и призёров данных чемпионатов.

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

Как сообщили в пресс-службе "Ворлдскиллс Россия", с января 2017 года демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проходит в пилотном режиме в 26 регионах, его уже сдали более 14 тысяч студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций по 74 компетенциям. Все участники демэкзамена получили специальные skills-паспорта, которые помогают при трудоустройстве в ведущие российские компании.