Японская береговая охрана направилась к месту падения самолетов ВМС США

ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. К месту падения двух американских военных самолетов – истребителя-бомбардировщика McDonell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного заправщика КС-130 — в районе японской префектуры Коти направлены шесть кораблей японской службы безопасности на море и один патрульный самолет, сообщило агентство Киодо.

Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 столкнулись в воздухе в ночь на четверг у побережья Японии, сообщили ранее РИА Новости в Корпусе морской пехоты США. По данным командования, инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни (к юго-западу от Хиросимы) и проводили "плановый учебный полет". Один американский военнослужащий спасен, поиски остальных продолжаются.

Ранее заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура сообщил журналистам о том, что самолеты "приводнились" и морские суда при этом не пострадали.