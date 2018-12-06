АШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Ракетный эсминец ВМС США McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.

"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — говорится в заявлении представителя американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.

По ее словам, этот шаг не направлен против России или других стран и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны.

По словам Макмарр, американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право. "Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — подчеркнула она.

В ВМС отметили, что США не признают российские претензии на акватории этой части Японского моря и считают эту территорию международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии России. Правда, о каких именно претензиях идет речь, представитель американского флота не уточнила.

Залив Петра Великого является историческим заливом, поскольку он находится между берегами одного государства имеет ширину выхода свыше 24 морских миль. В таких случаях государство считает залив своими территориальными водами и имеет там особые экономические интересы.

Эсминец McCampbell относится к классу Arleigh Burke. Главным его вооружением являются крылатые ракеты "Томагавк". Это основной корабль такого типа в ВМС США, всего с 1988 года их было построено более 60.

Комментарием российский военных агентство РИА Новости к настоящему моменту не располагает.