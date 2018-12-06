ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик КС-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии, говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США, поступившем в РИА Новости.

Инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили "плановый учебный полет".

Сколько было человек на борту самолетов, не сообщается. Корреспондент телеканала CBS Мэри Уолш уточнила в Twitter, что на борту KC-130 находились пять человек, на борту F/A-18 — два пилота.

Ведется поисково-спасательная операция. По данным телеканала ABC, одного человека спасли силы самообороны Японии, участвующие в операции.