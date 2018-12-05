Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год

Сотрудник правоохранительных органов и активист во время протестной акции движения желтые жилеты в Париже. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов и активист во время протестной акции движения желтые жилеты в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты "желтых жилетов" заявил о ряде мер по деэскалации ситуации в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

"После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.