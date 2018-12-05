Буш — младший рассказал о последних словах отца

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Последними словами скончавшегося в пятинцу 41-го президента США Джорджа Буша — старшего было признание в любви, рассказал на церемонии прощания его сын, 43-й президент США Джордж Буш — младший.

Буш-младший рассказал, что позвонил отцу в минувшую пятницу и его представитель сказал, что тот, "вероятно, слышит меня, но за большую часть дня он не произнес ни слова".

"Я сказал: "Отец, я люблю тебя, и ты был прекрасным отцом". И последними словами, которые он сказал на Земле, было: "Я тоже тебя люблю", — сказал, едва сдерживая слезы, Буш — младший. Он отметил, что после кончины его матери Барбары Буш, Буш — старший оставался сильным, но больше всего хотел вновь "почувствовать ее руку в своей руке".

Сын завершил свою речь словами о том, что теперь, после смерти, его отец сможет сделать это и вновь обнять Робин, дочку, которую Джордж и Барбара Буш потеряли, когда ей было лишь три года.

Буш-младший, вспоминая отца, рассказал, что он был хорошим отцом и прекрасным президентом. Отмечая его человеческие качества, 43-й президент рассказал, что его природа дала ему лишь два состояния — "режим полной скорости" и "сон". Буш — старший всегда старался успеть сделать как-можно больше дел и потому даже в гольф играл "очень быстро", рассказал Буш — младший.

В среду в Национальном кафедральном соборе Вашингтона прошла церемония прощания с Бушем-старшим, по ее завершении гроб с телом президента на поезде вернется в Техас, где он будет похоронен в четверг.

Джордж Буш-старший скончался в пятницу (в ночь на субботу мск) в Хьюстоне на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы).