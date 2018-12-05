Нетаньяху призвал генсека ООН осудить "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гуттерешем призвал осудить ливанское движение "Хезболлах" за прокладку диверсионных туннелей на территорию еврейского государства и ужесточить санкции против него.

Израильские военные второй день проводят операцию "Северный щит", чтобы найти и уничтожить все подобные подземные ходы.

"Премьер-министр Нетаньяху проинформировал генерального секретаря ООН Гуттереша о деталях операции "Северный щит" и сказал, что ожидает от ООН решительного осуждения нарушения израильского суверенитета", — сказано в пресс-релизе.

"Премьер-министр также сказал генеральному секретарю, что международное сообщество должно присоединиться к требованию о введении более жестких санкций против "Хезболлах" в свете последних событий", — говорится в сообщении.

Нетаньяху повторил, что считает туннельный проект "Хезболлах" частью иранской агрессии в регионе.

Операция пока проходит в виде инженерных работ, хотя израильская армия привела в повышенную боеготовность части северного округа и стянула туда подкрепления.