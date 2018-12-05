Власти США могут предъявить обвинения бойфренду Бутиной, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Власти США могут предъявить американскому бойфренду россиянки Марии Бутиной Полу Эриксону обвинения, аналогичные выдвинутым против нее самой, сообщает издание Daily Beast.

По его данным, соответствующее предупреждение содержится в письме, которые федеральные следователи отправили адвокатам Эриксона в сентябре. Отмечается, что в самом письме против активиста Республиканской партии США не выдвинуто никаких обвинений, а также не утверждается, что они будут предъявлены в будущем.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Ранее сообщалось, что Эриксон не менее двух раз привлекался к ответственности по обвинению в финансовых злоупотреблениях, и оба раза суд выносил решение в пользу обманутых им инвесторов.