В Литве заявили, что одобрят соглашение ООН по миграции, но не подпишут

ВИЛЬНЮС, 5 дек — РИА Новости. Литва одобрит глобальное соглашение ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, однако подписывать его не станет, заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко). Во вторник литовский парламент принял резолюцию, которая предоставляет правительству мандат на присоединение к соглашению.

"Министр примет участие в конференции (в Марокко — ред.), выразит одобрение пакту ООН… Ничего подписывать министр не будет", — сказал Сквернялис. При этом он не уточнил, кто именно будет представлять Литву на мероприятии.

США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступили еще ряд стран, в частности, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария и Австралия.

Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим.