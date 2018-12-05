Трамп надеется, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти.

"Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти на нынешнем уровне, не ограничивая. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть, не нуждается в них", — написал Трамп в Twitter.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что ОПЕК+ необходимо пойти на "некоторое" сокращение добычи нефти для балансировки рынка.

Ранее источники сообщили РИА Новости, что ОПЕК хочет убедить РФ сокращать добычу минимум на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом ОПЕК готова рассмотреть постепенное сокращение добычи нефти в РФ.

В министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Венесуэла, Алжир. В заседаниях также принимают участие министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента в ОПЕК и генсек организации.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.