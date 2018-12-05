Савченко объявила голодовку из-за давления СБУ

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, вновь объявила сухую голодовку, объяснив свое решение давлением со стороны украинской спецслужбы.

"Надежда Савченко как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно конституции Украины и действующего законодательства", – говорится в сообщении на странице Савченко в Facebook

Также на странице депутата отмечается, что следователи СБУ шантажируют и давят на нее, требуют "немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы тотчас же приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины".

Сестра депутата Вера заявляла, что Надежда Савченко не отказалась от идеи баллотироваться на выборах президента Украины, запланированных весной 2019 года. Согласно украинскому законодательству, кандидат в президенты, после регистрации в Центризбиркоме получает иммунитет до окончания выборов и объявления результатов голосования.

Ранее суд в Киеве продлил арест Савченко до 23 декабря. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. После того, как суд в Киеве 23 марта арестовал ее на два месяца, Савченко объявила голодовку. В июле она объявляла ее в связи с продлением срока содержания под стражей до сентября.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.